Baum-Paten sorgen für besseres Klima in Nürnberg

Andreas Schiebel kniet auf dem Gehsteig und entfernt mit zwei Nachbarinnen altes Laub vom Boden. Die drei machen die kleine Fläche rund um einen Straßenbaum in der Nürnberger Humboldtstraße fit für den Frühling. Eine typische Straße in der dicht bebauten Gegend hinter dem Hauptbahnhof: Wenig Grün, viel Asphalt, vor den Mietshäusern parken die Autos auf dem Gehweg. An anderen Stellen werden mobile Beete aufgestellt. Hier ist dafür kein Platz. Andreas Schiebel, Katherine Snow und Dragiza Wasilewitsch haben Patenschaften für Bäume in ihrer Straße übernommen. Die drei haben sich damit verpflichtet, die sogenannten Baumscheiben zu pflegen.

Aus Hundeklos werden kleine Gärten

So heißen die Flächen unterhalb der Bäume, die meist nur wenige Quadratmeter groß sind. "Wir pflanzen kunterbunt durcheinander", sagt Andreas Schiebel. "Und dann sieht man schon, was überlebt." Aus dem alten Laub spitzen jetzt Anfang März die ersten grünen Triebe. "Das sind Lilien, die sind ideal, die brauchen fast kein Wasser, die sind unkaputtbar." Schiebel ist seit einigen Jahren Baum-Pate, ihm gefiel seine Straße damals nicht mehr: "Es sah aus wie in viele Ecken in der Südstadt, also praktisch nur Dreck und Hundekacke", erinnert er sich. "Und außerdem lag überall Sperrmüll herum."

Baum-Paten bekommen einen Pflanzgutschein

Die Stadt Nürnberg fördert Grün-Patenschaften. Wer eine Baumscheibe pflegt, bekommt einen Gutschein, mit dem er für 50 Euro Pflanzen kaufen kann. Und er erhält ein Schild, das auf die Baumpatenschaft hinweist. Vor allem im Sommer haben die Paten einiges zu tun, sagt Schiebel. Sie müssen zum Beispiel ihre kleinen Flächen bewässern. Allerdings versuchen die Paten aus der Humboldtstraße, die Pflanzen "zu erziehen", erklärt der Hobbygärtner. Er gießt erst, wenn die Blumen die Köpfe hängen lassen. "Dann lernt nämlich die Pflanze, dass sie tiefer wurzeln muss."

Die Gartenarbeit fördert Freundschaften

Neben Schiebel kniet Katherine Snow am Boden. Die Amerikanerin wohnt seit einigen Jahren in der Südstadt. Gärtnern ist ihre Leidenschaft, fast eine Sucht, sagt sie. Doch weil sie keinen eigenen Garten hat, wurde sie Grün-Patin. Für sie als Neuankömmling in der Stadt hatte das auch noch einen anderen Effekt. Die Leute auf der Straße sprachen sie beim Gärtnern an, freuten sich, dass hier was Schönes entsteht. "Als Baum-Patin lernt man viele neue Leute kennen, mit denen ich sonst nie gesprochen hätte."

Baum-Paten stellen kaum Vandalismus fest

Die Baum-Paten machen also auch was fürs soziale Klima im Multi-Kulti-Stadtteil. In der Humboldtstraße hat sich eine richtige Gemeinschaft der Baum-Paten zusammengefunden. Sie veranstalten Kunstaktionen in ihren Mini-Gärten oder hängen Vogelhäuschen auf, die einer der Paten geschreinert hat. Gerade wird eines saubergemacht und für die nächste Brut hergerichtet. Zu Beginn hätten sie viele für verrückt erklärt, sagt Baum-Pate Schiebel. "Die meinten, dass am nächsten Tag sowieso wieder alles zerstört sei." Vor wegen, die Nachbarn freuen sich über das zusätzliche Grün und helfen, es zu erhalten. "Wir machen das jetzt sechs, sieben Jahre und richtigen Vandalismus haben wir noch nicht erlebt", freut sich Schiebel.

Kühle Luft und gutes Klima

Die Baumscheiben sehen nicht nur schön aus. Die Bäume sind auch gut fürs Kleinklima in der Straße. Jeder Baum produziert pro Tag Sauerstoff, der für mindestens zehn Menschen ausreicht. Außerdem kühlen Bäume im Sommer. Das wird immer wichtiger, sagt Schiebel. Außerdem sorgen die bepflanzten Baumscheiben dafür, dass der Boden lockerer wird. "So eine Unterbepflanzung ist gut für die Bäume", sagt Schiebe. "Und sie sieht auch gut aus."