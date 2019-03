vor 6 Minuten

Baum in Frankens Weinbergen: Weinkönigin pflanzt Zwetschge

Frankens neue Weinkönigin Carolin Meyer hat am Vormittag ihre erste Amtshandlung vorgenommen: Sie pflanzte in einem Weinberg in Sulzfeld am Main ein Zwetschgen-Bäumchen. Die Aktion "Baum für Frankens Weinberge" gibt es seit dem Jahr 2000.