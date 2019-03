05.03.2019, 14:08 Uhr

Baum fällt auf Stromleitung - Gemeinden zeitweise ohne Strom

Sturmtief „Bennet“ hat auch im Landkreis Günzburg für diverse Feuerwehreinsätze gesorgt. So fiel am Montag ein Baum in eine 20.000 Volt-Stromleitung, woraufhin ein anderer Baum in Flammen aufging. Mehrere Gemeinden waren zeitweise ohne Strom.