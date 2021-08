10.08.2021, 12:34 Uhr

Bauland in Oberfranken am günstigsten

In Oberfranken ist Bauland mit Abstand am günstigsten. Im bayernweiten Vergleich liegt der Preis für einen Quadratmeter bei rund einem Zehntel von dem, was er in Oberbayern kostet. Am teuersten in Franken ist Mittelfranken!