Baukran trifft Hochspannungsleitung – Knall schreckt Allach auf

Wie Polizei und Feuerwehr berichten, ist am Samstag auf einer Baustelle in München-Allach der Ausleger eines etwa 25 Meter hohen Krans in eine Hochspannungsleitung geraten. Der Kran war von einem 45-jährigen Münchner ferngesteuert worden.

Strom und Telefon vorübergehend ausgefallen

Es gab einen Knall und einen Lichtbogen, der die Elektrik des Krans und einen Stromverteilungskasten in Brand setzte. Infolge der Überspannung kam es zu zwei Kabelbränden in der Umgebung – in einem Fall im Keller. Kabel verschmorten, Strom und Telefon fielen vorübergehend aus.

Erste Schätzung geht von 170.000 Euro Schadenshöhe aus

Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Der Kranfrüher sowie alle anderen Betroffenen blieben unverletzt. An dem rund 130.000 Euro teuren Kran wurde die gesamte Elektrik zerstört. Ob er repariert werden kann, ist noch offen. In ihrer ersten Schätzung ging die Polizei von einem Gesamtschaden in Höhe von 170.000 Euro aus.