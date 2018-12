Baukletterer räumen gefährliche Felswände im Schwarzachtal

Baukletterer sichern in dieser Woche Felswände an der Kreisstraße entlang der Schwarzach bei Neunburg vorm Wald. Die Straße ist deshalb ab dem Neunburger Ortsteil Kröblitz Richtung Frankenthal bis zum 22. Dezember gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Die Kletterer seilen sich an den Felswänden ab und lassen lockere Felsbrocken den Hang herunterrollen, die Geologen bei einer Begutachtung markiert haben. Auch Bäume werden sie entfernen.

Auf der Straße lagen immer wieder Felsbrocken

Geologen sehen die Gefahr, dass Felsstürze auf die darunter liegende Kreisstraße niedergehen könnten. Der Straßendienst des Landkreises Schwandorf hatte in der Vergangenheit immer wieder lose Felsbrocken in den Straßengraben geräumt.