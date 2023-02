Baugenossenschaft – funktioniert das in der aktuellen Krise?

Noch rollen auf dem Baufeld im Augsburger Westen nur die Spielzeugbagger der Kinder im Sand. Wenn es nach den Mitgliedern der Baugenossenschaft "Wogenau" geht, dann wird hier, auf einem alten Kasernengelände, bald ein Vorzeigeprojekt entstehen. 50 Wohnungen wollen sie bauen, mit einem Gemeinschaftsgarten, einem Cafe, einem Appartement für Rollstuhlfahrer, all das zu bezahlbaren Preisen, das ist das Ziel der jungen Baugenossenschaft.

Sieglinde Hofmann ist ein Mitglied der "Wogenau"-Baugenossenschaft, die sich vor rund fünf Jahren gegründet hat: "Wir kriegen nicht einfach ein Haus und ziehen ein, sondern wir planen das gemeinsam, und schauen, was ist uns wichtig."

Die Zeit drängt und steigende Baupreise setzen die Baugenossen unter Druck

Das Grundstück für das Mehrfamilienhaus ist reserviert, erste Pläne sind gezeichnet. Die Stadt Augsburg will auf dem Areal alternative Wohnformen fördern. Trotzdem müssen die Baugenossen der Wogenau jetzt um das Projekt bangen, erklärt Patricia Mayerhauser, Mitglied der "Wogenau"-Baugenossenschaft Augsburg, weil "Darlehenszinsen massiv hochgegangen sind, weil Baupreise gestiegen sind und die KfW-Förderung komplett weggefallen ist. Und man nicht weiß, was danach kommt".

Die Zeit drängt - denn noch ist das Geld fürs Projekt nicht zusammen. Spätestens zum Frühjahr muss die Wogenau das Grundstück kaufen, sonst verfällt die Reservierung. Doch die derzeit hohen Baukosten führen dazu, dass die Mitglieder der Baugenossenschaft das Projekt nicht mehr so einfach stemmen können. Dabei haben Baugenossenschaften gerade in Krisenzeiten schon oft geholfen, Wohnraum zu schaffen, sagt Hans Maier, Direktor des Verbands der Wohnungswirtschaft in Bayern. Gründungen habe es historisch immer dann gegeben, wenn es auf den lokalen Wohnungsmärkten besonders eng geworden sei, so Maier.

So funktioniert das Prinzip Baugenossenschaft

Das den Baugenossenschaften zugrunde liegende Prinzip ist einfach: Wer im Haus wohnen will, muss Mitglied der BG werden, muss Anteile kaufen und später ein konstant bleibendes Nutzungsentgelt, eine Art Miete - bezahlen. Die Kosten und damit auch das Risiko verteilen sich anteilsmäßig auf alle Mitglieder. Ein Vorstand und ein Aufsichtsrat sollen als Kontrollorgan dienen. Soweit, so gut. Doch angesichts galoppierende Baupreise laufen auch bei den genossenschaftlichen Projekten die Preise davon. Deshalb hoffen die Augsburger Baugenossen, dass möglichst viele stille Teilhaber das Alternativprojekt unterstützen.

In Friedberg wurde der Bau gestoppt

Im benachbarten Friedberg ist ein anderes Baugenossenschaftsprojekt auf die Bremse getreten. Wegen des Krieges in der Ukraine wird dort nicht wie geplant weiter gebaut, erklärt Günther Riebel, Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft Friedberg. Denn mit einem Zinsniveau, das noch bei einem Prozent lag, "da gings grad noch". Jetzt aber werde alles zu teuer. Die Mietentgelte, die am Ende verlangt werden müssten, seien exorbitant – "das würde hier in Friedberg niemand bezahlen". Daher will die Friedberger Genossenschaft erst einmal abwarten. "Vorteil ist, dass wir das Grundstück ja auch haben. Wir sind eine alte Genossenschaft, wir müssen das Areal nicht kaufen, das ist eine ganz wesentliche Finanzierungsposition bei uns", so Riebel zum BR.

In Gemeinschaft wohnen, autofrei und mitten in der Stadt

In Augsburg will die Baugenossenschaft dagegen nicht aufgeben. Der Wunsch nach einer lebendigen Gemeinschaft spielt bei der Augsburger Wogenau eine wichtige Rolle, wie Anteilseigner Sven Schönborn schildert: "Ich möchte nicht allein leben, möchte Kontakt haben, ich möchte in der Stadt wohnen und dabei aufs Auto verzichten können, und eine entsprechende Wohnform gibt es bisher nicht in Augsburg". Baugenossin Christina Geyer hat kleine Kinder und mag den Gedanken, dass im geplanten Haus Menschen jeden Alters leben sollen: "Ich finds klasse, wie man da in Gemeinschaft gestalten kann. Und uns ist die Nachhaltigkeit total wichtig". Für Rentner Wolfgang Hohmann ist ein anderer Aspekt bedeutsam: "Wir sind im Grunde unkündbar, und in unserem Alter ist das dann sehr beruhigend".

Um ihr geplantes Projekt vom gemeinsamen Bauen und Wohnen doch noch umsetzen zu können, wollen die "Wogenauten", wie sie sich scherzhaft nennen, jetzt aktiv noch weitere Interessenten suchen, die bereit sind, die Genossenschaft zu unterstützen.