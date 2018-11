Baugebiet in Pyrbaum: Pläne werden fortgesetzt

Ein Bürgerentscheid in Pyrbaum (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) ist am Sonntag sehr knapp ausgegangen. Die Bürger sprachen sich dafür aus, dass die Planungen für ein Baugebiet weiter gehen sollen. Nur 17 Stimmen waren ausschlaggebend, bei über 1.000 abgegebenen Stimmen. Das Quorum von 20 Prozent wurde erreicht.

Zur Abstimmung standen ein Ratsbegehren und ein Bürgerentscheid, die beide zur Frage stellten, ob die Planungen weiter gehen sollen oder nicht. Entscheidend war dann eine Stichfrage, bei der 17 Stimmen entscheidend waren. Nun wird laut Bürgermeister Guido Belzl das Bebauungsplanverfahren fortgeführt.

Es geht um ein halbes Fußballfeld

Es geht um rund 3.500 Quadratmeter, etwa ein halbes Fußballfeld. Darauf sollen mehrere Häuser mit jeweils mehreren Stockwerken entstehen. Der Marktgemeinderat hat das im Jahr 2017 abgelehnt, im Jahr 2018 aber dann doch zugestimmt.

Bürger sehen in den neuen Häusern die "Schokoladenseite" Pyrbaums zerstört. Sie sorgen sich um die Ansicht des Ortes und werfen dem Bürgermeister vor, er wolle Geld mit dem Baugebiet verdienen. "Natur gegen Geld", so der Tenor der Gegner. Bürgermeister Belzl hingegen will Wohnraum schaffen, weil der Zuzug aus dem nahe gelegenen Nürnberg groß sei. Vor allem aber sollen auch Einheimische und junge Familien in den neuen Wohnungen Platz finden.