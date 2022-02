Baugebiet am Bayreuther Eichelberg will nächste Hürde nehmen

Der Bayreuther Stadtrat entscheidet am Mittwoch über den Fortgang in Sachen Neubaugebiet am Eichelberg. Dort sollten ursprünglich 150 Wohneinheiten, darunter Einfamilien- und Reihen- sowie Mehrfamilienhäuser plus eine Kita gebaut werden. Mittlerweile wurde das Vorhaben durch die Stadtverwaltung auf nur noch 59 Wohneinheiten und die Kita geschrumpft.

Bürgerinitiative wehrt sich

Die Gründe dafür sind unter anderem die Einwände einer Bürgerinitiative, die erhebliche Probleme bei der Verkehrserschließung für die Anlieger befürchtet. Außerdem würde das Neubaugebiet am Bayreuther Stadtrand das Naherholungsgebiet Eichelberg belasten.

Luft vom Eichelberg kühlt die Stadt Bayreuth

Vor allem aber spiele der östlich von Bayreuth gelegene Eichelberg eine wichtige Rolle für das Mikroklima der Stadt. Auf den Wiesen und Agrarflächen des Hügels bilde sich kalte Luft, die dann in die Stadt hinunter ströme, so der Mikrometeorologe Christoph Thomas von der Universität Bayreuth. Thomas warnte vor zu dichter Bebauung, die dann die Kaltluftströme verzögern würde. Der abgespeckte Bebauungsplan würde den Luftaustausch für die Stadt nicht mehr so stark beeinträchtigen.

Neubaugebiet soll auch künftig nicht erweitert werden

In diesem Zusammenhang haben mehrere Stadträte einen interfraktionellen Antrag für die Sitzung am Mittwoch vorbereitet, in dem sie darauf drängen, dass das Neubaugebiet auch in Zukunft nicht erweitert werden soll. Damit würde die sogenannte Kaltluftquelle am Eichelberg erhalten bleiben, so Stadtrat Thomas Bauske (SPD) gegenüber dem BR.

Wird der Bebauungsplan abgesegnet?

Geplant ist, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch den neuen Bebauungsplan, wie vom Bauausschuss vorgeschlagen, absegnet. Danach sollen die Pläne vier Wochen lang öffentlich ausgelegt werden. Die Bürgerinitiative habe mit der Reduzierung des Baugebietes ein Etappenziel erreicht, so Sprecher Peter Voit gegenüber dem BR, werde aber im Vorfeld der Stadtratssitzung am Mittwoch wieder ab 14 Uhr vor dem Bayreuther Rathaus demonstrieren. Es seien noch zu viele Probleme ungelöst.