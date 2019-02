Bauernverband wirft Volksbegehren-Initiatoren Unehrlichkeit vor

Der schwäbische Bezirkspräsident des Bauernverbands Alfred Enderle sagte dem BR, die Initiatoren des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" hätten nicht immer ehrlich argumentiert. So habe er in mehreren Diskussionsrunden gehört, dass der Text des Volksbegehrens ja noch nicht in Stein gemeißelt sei und dass man doch noch darüber reden könne. Jetzt werde aber betont, dass man hinter das Volksbegehren nicht zurückgehen werde. "Das passt nicht zusammen." Die Landwirte und der Bauernverband blieben aber auf alle Fälle gesprächsbereit, die Gespräche am Runden Tisch würden allerdings nicht einfach.

Schwierige Zusammenarbeit zwischen Bauernverband und Naturschützer

Nach den teils massiven Vorwürfen der Befürworter des Volksbegehrens gegen die Landwirtschaft werde es schwierig wieder vertrauensvoll zusammen zu arbeiten. Er freue sich aber, wenn durch neue Gesetze die Arbeit der Bauern im Vertragsnaturschutz oder auf den Alpen künftig besser gewürdigt und honoriert werde.

Ob er selbst beim Runden Tisch in der Staatskanzlei als Vertreter des Bauernverbands dabei sein werde, wisse er noch nicht. "Das entscheidet sich wahrscheinlich morgen Nachmittag", sagte er.