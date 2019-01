Bauernverband Unterfranken ist gegen Volksbegehren Artenvielfalt

Ziel des Volksbegehrens ist es, das Artensterben im Freistaat einzudämmen. Dafür soll unter anderem gesetzlich festgeschrieben werden, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Ackerflächen ökologisch bewirtschaftet werden sollen. Kritik daran kam in den vergangenen Tagen vor allem vom Bayerischen Bauernverband – so auch in Unterfranken. Der stellvertretende Bezirkspräsident Alois Kraus aus Biebelried (Landkreis Kitzingen) ist verärgert, weil vor allem die Landwirtschaft für das Artensterben verantwortlich gemacht würde:

„Wir sind Bauern sind nicht gegen die Zielsetzung, sondern wir kritisieren die Art und Weise, wie über die Landwirtschaft diskutiert wird.“ Alois Kraus, Bayerischer Bauernverband

Bauernverband: Einstellung der Verbraucher muss sich ändern

Zuerst, sagt Kraus, müsse sich die Einstellung der Verbraucher ändern. Solange diese nicht bereit seien, an der Supermarktkasse mehr zu bezahlen, würden die Betriebe mit gesetzlich verordneter Öko-Landwirtschaft womöglich Verluste einstreichen. Diese Kritik nachvollziehen kann auch Professor Ingolf Steffan-Dementer von der Universität Würzburg. Trotzdem hält der Tierökologe das Volksbegehren insgesamt für eine gute Sache:

"Wir wissen genug, um sicher sagen zu können, dieses Volksbegehren ist berechtigt, ist dringend notwendig und hoffentlich ein Anschub dafür, dass sich in Bayern etwas ändert.“ Ingolf Steffan-Dementer, Tierökologe Universität Würzburg

Volksbegehren "Rettet die Bienen!" bis zum 13. Februar

Die Listen für das Volksbegehren liegen bis einschließlich 13. Februar in den Rathäusern aller Städte und Gemeinden aus. Landesweit müssen sich etwa 950.000 Menschen eintragen, damit das Volksbegehren die erforderliche zehn Prozent-Hürde erreicht. Der Landtag hätte dann die Wahl: Entweder er nimmt den Gesetzentwurf an – oder lässt in einem Volksentscheid darüber abstimmen