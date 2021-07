Bauernverband: Nasses Wetter verzögert Getreideernte

Die Getreideernte in Unterfranken ist wegen der jüngsten Niederschläge wohl erst etwas später dran. Einige Regionen – insbesondere der Raum Kitzingen, der nord-östliche Bereich des Landkreises Main-Spessart, Teile des Landkreises Miltenberg, der südliche Bereich des Landkreises Schweinfurt sowie der süd-westliche Teil des Landkreises Haßberge – waren vom Starkregen besonders betroffen, andere Regionen eher wenig bis gar nicht. Für die Getreideernte erhoffen sich die Landwirte ein trockenes, stabiles Erntewetter, um den Jahresertrag sicher einzufahren zu können und die Böden weitestgehend zu schonen.

Zu viel Regen ist auch schlecht

Mehr Regen als in den trockenen Vorjahren sei prinzipiell zu begrüßen, so der Bauernverband. Extremniederschlagsereignisse seien aber für alle Betroffenen unangenehm und bedauerlich, insbesondere wenn es auch Gebäudeschäden gebe.

Bei so viel Wasser in so kurzer Zeit könne kein Boden den Niederschlag aufnehmen und aufhalten. Viele Dörfer in Unterfranken liegen in Kerbtälern, in denen das Wasser sehr schnell Richtung Tal abfließt. Rückhaltung von Wasser in der Landschaft kann aus Sicht des Bauernverbandes nur gemeinsam gelingen: mit guter Bodenbewirtschaftung, Rückhaltebecken, gut unterhaltenen Gräben und Durchlässen und Einbremsen neuer Versiegelung durch Straßen, Gewerbe und Wohnbebauung.

Hoffen auf Wärme und Sonnenschein

Die Landwirtschaft habe Schäden, teils durch Hagel, aber auch durch Lagergetreide. Bei anhaltend feuchter Witterung besteht das Risiko, dass die Körner in der Ähre keimen. Solche Auswuchskörner sind schwer zu vermarkten, weil die Backqualität des Mehles schlechter wird. Lagergetreide und überwuchernde Unkräuter – insbesondere die Ackerwinde – können zu erheblichen Erschwernissen führen. Die Kulturen sind nach den anhaltend tiefen Temperaturen im Frühjahr dieses Jahr etwas später reif. Die Wintergerste wird wie jedes Jahr als erstes gedroschen und ist auch absolut erntereif. Jedoch kann die Ernte im momentanen Zustand noch nicht beginnen und verzögert sich.

Einige Wiesen stehen unter Wasser und sind überschwemmt. Dies bedeutet, dass der nächste Wiesenschnitt somit nicht verwertet werden kann, sondern entsorgt werden muss, teilt der Bauernverband mit. Wenn nicht bald ein Wetterumschwung eintritt, könne es zu Ertrags- und Qualitätseinbußen kommen.