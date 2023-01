Bauernverband: Kein Trend zu sinkenden Lebensmittelpreisen

2022 war kein gutes Jahr für die oberfränkischen Bauern. Die extreme Trockenheit hat vor allem beim Getreideanbau zu erheblichen Ernteeinbußen geführt. Hermann Greif, Präsident des oberfränkischen Bauernverbandes und selbst Landwirt mit große Getreideflächen, erklärt: "Vor allem bei den späten Sorten wie Hafer, Roggen, Weizen und Mais hatten wir Einbußen von 30 bis 50 Prozent. Jeder hat die braunen, vertrockneten Felder und Wiesen gesehen." Es sei also nicht nur der Ukraine-Krieg gewesen, der die Preise für Getreide in die Höhe getrieben hat.

Trockenheit besonders in Franken ein Problem

Die schlechte Ernte wird sich auch in diesem Jahr noch bemerkbar machen. Denn viele Landwirte haben zu wenig Futtermais und den auch nur in schlechter Qualität geerntet. Davon werden ihre Tiere kaum satt. Zudem waren auf den Wiesen in Franken im vergangenen Jahr oft nur ein Schnitt, höchstens zwei Schnitte möglich. Während in anderen Regionen Bayerns vier oder sogar fünf Schnitte üblich sind. Einigen Landwirten werde vermutlich gegen Ende des Winters das Futter für ihre Tiere ausgehen. Dann müssten sie teuer zukaufen, was sich wiederum auf die Lebensmittelpreise auswirkt.

Einkommen der Bauern hängt vom Weltmarkt ab

Diese sind schon im vergangenen Jahr für die Verbraucher stark gestiegen. Tatsächlich haben davon zum Teil die Bauern profitiert. Beispielsweise stieg der Preis für ein Kilo Rindfleisch für die Erzeuger von vier Euro zwischenzeitlich auf sechs Euro, jetzt ist er aber schon wieder auf fünf Euro gefallen. Rind wird weltweit verzehrt und die Nachfrage ist hoch. Beim Schweinefleisch stieg der Preis ebenfalls von sehr niedrigen 1,40 Euro pro Kilogramm auf rund zwei Euro. Trotzdem können viele Schweinehalter damit nicht kostendeckend arbeiten. Denn die Kosten für Futter und Energie beispielsweise zum Heizen der Ställe sind deutlich stärker angestiegen.

Immer mehr Schweinebauern in Oberfranken geben auf

In den vergangenen zehn Jahren haben nach Zahlen des Bauernverbandes mehr als zwei Drittel der Schweinezuchtbetriebe in Oberfranken aufgegeben. Die Zahl der Zuchtsauen hat sich halbiert. Und auch in den Mastbetrieben werden immer weniger Schweine gehalten. Damit komme die bisher noch stabile Kreislaufwirtschaft in Oberfranken ins Schwanken, so der Bauernverband. Denn je weniger Tiere gehalten werden, desto weniger Dünger fällt durch die Gülle und Jauche ab. Dieser muss dann wiederum teuer zugekauft werden, denn die Preise für Dünger haben sich im vergangenen Jahr teilweise verdreifacht. Auch das wirkt sich auf die Lebensmittelpreise aus.

Keine sinkenden Lebensmittelpreise in Sicht

Der Präsident des oberfränkischen Bauernverbandes geht davon aus, dass die Preise für Lebensmittel absehbar nicht fallen werden. Auch die hohen Dieselpreise machten den Bauern zu schaffen. Das Volltanken eines Traktors koste mittlerweile rund 800 Euro. Das sei vor allem für Biobauern ein Problem, die ihren Boden mehrfach pro Jahr mechanisch behandeln, statt ihn stark zu düngen. Hermann Reif sagt deshalb: "Wenn die Energiepreise nicht sinken, brauchen wir diese gestiegenen (Lebensmittel-)Preise, die wir zur Zeit haben, damit wir die Betriebe über die Runden kriegen. Also ich sehe in der nächsten Zeit (…) keinen Trend zu fallenden Preisen und ich glaube, unsere Landwirte und Bäuerinnen draußen brauchen die auch, um überleben zu können."