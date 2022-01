Bauernverband fordert von Özdemir Taten statt Ankündigungen

Wer erwartet hat, der Bauernverband würde ablehnend auf einen grünen Landwirtschaftsminister reagieren, hat sich getäuscht. "Schau ma mal", sagt Walter Heidl, der Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV) im Interview mit der BR-Sendung "Unser Land": "Wir sind gespannt, wie manche Dinge umgesetzt werden. Denn das eine ist die Ankündigung, das andere die Umsetzung."

Mehr Tierwohl geht – mit mehr Geld

Seit Cem Özdemir (Grüne) im Amt ist, vergeht nahezu kein Tag, an dem er nicht ankündigt, Nutztieren und auch den Bauern müsse es in Zukunft besser gehen. Die Tiere müssten besser gehalten werden, und damit die Bauern das umsetzen könnten, müsse man ihnen mehr Geld geben. Neu ist diese Forderung nicht, sagt BBV-Präsident Walter Heidl. Bereits seit acht Jahren gebe es die freiwillige Initiative Tierwohl, bei der zum Beispiel ein Viertel des bayerischen Schweinefleisches mit einem Aufpreis vermarktet wird. Aber das reiche nicht.

Niedrige Schweinepreise sind existenzgefährdend

Die Initiative Tierwohl der Landwirte und des Lebensmitteleinzelhandels sei zwar eine Erfolgsgeschichte, so Heidl, aber derzeit gebe es auf dem Schweinemarkt massive Probleme. Der Landwirt bekomme für ein Kilogramm Schweinefleisch nur noch 1,20 Euro, an der Ladentheke koste es aber das Fünffache. Heidl, der selbst Schweinehalter in Niederbayern ist, sagt: "Bei den Bauern ist Land unter."

Dazu kommt, dass die Kosten für Futtermittel und Energie in den vergangenen Monaten enorm gestiegen sind.

Woher das Geld nehmen?

Bereits in den letzten Jahren gab es verschiedene Vorschläge, wie man mehr Tierwohl finanzieren könne. Vier bis fünf Milliarden Euro pro Jahr brauche man, um die Tierhaltung in Deutschland umzubauen und die Landwirte dabei zu unterstützen.

Woher das Geld kommen soll, dazu gibt es verschiedene Ideen: Die einen plädieren für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Milch und Fleisch von sieben auf 19 Prozent, die anderen für eine Tierwohlabgabe von 40 Cent pro Kilo Fleisch. Dazu Walter Heidl im Interview mit "Unser Land": "Mir ist es egal, welchen Weg der Staat geht. Aber wir brauchen zusätzliches Geld, damit die Landwirte die Anforderungen ans Tierwohl erfüllen können. Ansonsten gehen wir im Wettbewerb unter."