Bauernverband fordert Sonderregelung für Frankens Trockengebiete

Seine Argumente hat Stefan Köhler in einem Brief an Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) formuliert. Der Anlass: Anfang Mai tritt die neue Düngeverordnung in Kraft. Stefan Köhler kritisiert, dass die neue Düngeverordnung deutschlandweit gleiche Auflagen vorsieht, obwohl die landwirtschaftlichen Strukturen, aber auch Böden, Gesteine im Untergrund und das Klima regional sehr unterschiedlich sind. Frankens Trockengebiete zeichnen sich durch die geringsten Tierbestände bundesweit aus, so Köhler.

"Unser Problem ist demnach nicht die Gülle wie in anderen Regionen Deutschlands, sondern das fehlende Wasser, wie sich auch aktuell an der ausgeprägten Trockenheit deutlich zeigt," Stefan Köhler, Bayerischer Bauernverband

Durch die geringen Niederschläge sei die Wassermenge, die durch den Boden in das Grundwasser versickert wesentlich geringer als in anderen Regionen, stellt Köhler fest. Dadurch weisen die Messstellen der Wasserwirtschaft in Frankens Trockengebieten selbst bei fachgerechter Wirtschaftsweise häufiger Nitratwerte über dem Grenzwert von 50 mg Nitrat/l auf. Selbst das Umweltbundesamt bescheinigt geringe Stickstoffverluste in das Grundwasser, aber die Verdünnung über die geringe Sickerwassermenge ist zu gering, so Köhler.

"Wir wollen uns nicht unserer Verantwortung für das Wasser entziehen, aber wir brauchen regional angepasste Maßnahmen und Bayern sollte sich für eine Sonderregelung für Trockengebiete einsetzen." Stefan Köhler, Bayerischer Bauernverband

