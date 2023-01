Bauernverband fordert Obergrenze für Flächenverbrauch

Singer: Mehr Tempo bei Regionalität in staatlichen Kantinen

Sowohl der Bauernverband als auch die Landfrauen haben zu Beginn der Landtagswahljahres Forderungskataloge an die Politik formuliert. Bei den Landfrauen, die Landesbäuerin Singer vertritt, steht eine Forderung im Mittelpunkt: In Bayern soll ein Schulfach eingeführt werden, dass Alltagskompetenz vermittelt, die über Kochen und Hauswirtschaft hinausgeht. Vieles werde in den Elternhäusern nicht mehr gelehrt, da müsse die Schule einspringen.

Und noch etwas ist Singer wichtig: Sie wünscht sich mehr regionalen Lebensmittel in staatlichen Kantinen. 50 Prozent der Lebensmittel in staatlichen Kantinen sollen bis 2025 aus regionaler Produktion kommen - dieses Ziel hat sich die Staatsregierung selbst gesetzt. Doch bei der Umsetzung sei bisher zu wenig passiert. Es fehle vor allem an der Logistik - Kantinenbetreiber müssten einfacher an regionale Lebensmittel kommen, so Singer.