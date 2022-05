Bauernverband fordert höheren Auszahlungspreis bei Milch

Der Milchpreis wird laut den Molkereien noch im Mai deutlich über 50 Cent klettern. Der Ukrainekrieg und eine leicht gesunkene Milchproduktion tragen zur Preissteigerung bei, so die Molkereien.

Energie, Dünger und Futter sind teurer geworden

Die gestiegenen Preise an den Weltmärkten auch infolge des Krieges in der Ukraine treffen die Milchbauern. Der Milchpräsident des Bauernverbands, Günther Felßner, führt die gestiegenen Kosten für Energie, Dünger und Futter ins Feld. Das allein werde schon die erzeugte Milchmenge senken.

Höherer Preis führt derzeit kaum zu mehr Milch

Selbst steigende Milchpreise sorgten so nicht automatisch für mehr Milch, wenn Dünger und Kraftfuttermengen zu teuer oder gar nicht zu bekommen sind - so der Bauernverband. Futterweizen oder Eiweißfutter wie Soja ist dieses Jahr doppelt so teuer, gleichzeitig ist der Milchpreis nicht in dem Maß gestiegen, jedenfalls nicht der Preis, den die Bauern erhalten.

Milch ist ein wenig knapp als sonst

Die Anstieg der Milchpreise verlaufe da viel zu langsam, beklagen die Bauern. Günther Felßner vom BBV hält es für wahrscheinlich, dass durch Düngeverordnung und Haltungsvorschriften Kuhherden verkleinert werden. Derzeit würden zudem so wenige neue Kuhställe gebaut wie noch nie, was allerdings auch an Rechtsunsicherheit und fehlenden Genehmigungen liegt, heißt es von den Molkereien.

Sorge, dass Milchproduktion in Bayern verlorengeht

Bayern laufe Gefahr, dass 15 Prozent der Milcherzeugung dauerhaft verloren gehen könnten, sorgt sich der Verband, auch die Molkereien beklagen gesunkene Liefermengen. Ein weiterer Grund liegt in den vielen Anbindeställen in Bayern. Die sind zwar aufgrund von Übergangsfristen noch mehrere Jahre erlaubt, aber auf Druck der großen Handelsunternehmen sind die Molkereien aufgefordert immer höhere Maßstäbe an die Haltung zu legen. Die Folge: Bauern mit Anbindehaltung bekommen einen Strafabzug bei der Milch. Damit müsse Schluss sein, so der Bauernverband.

Bauernverband fordert höhere Preise und Zukunftsperspektiven

Milchbauern in Bayern bräuchten außerdem verlässlich höhere Auszahlungspreise und Zukunftsperspektiven. Tatsächlich ist der Milchpreis an der Börse stark gestiegen und schwankt in neuen Höhen, so kann es sein, dass in den Läden konventionelle Milch sogar teurer verkauft wird als Biomilch. Denn die setzte ja viel stärker auf eigenes und regionales Futter. Ein anderer Grund wird von den Molkereien genannt: Es gibt momentan sehr viel Biomilch am Markt.

BDM sieht Forderungen bestätigt

Der Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) sieht sich dagegen bestätigt. Hans Foldenauer, Milchbauer aus dem Allgäu und Sprecher des BDM sagte BR24: "Es wird weniger Milch produziert und man sieht, was das für eine Marktwirkung hat. Ein Produktionsproblem lässt Foldenauer nicht gelten. Nach wie vor liege der Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei 117 oder 118 Prozent, gleichzeitig gehe nämlich auch der Absatz von Milch zurück.

Dass zu wenig Milch da sei, „das sehen die Mitglieder des Bundes Deutscher Milcherzeuger noch lange nicht,“ sagte Hans Foldenauer dem BR. Molkereien hätten schon Sorge, dass sie nicht mehr voll ausgelastet sind, aber die hätten auch Kapazitäten ausgebaut, die vielleicht gar nicht nötig seien. So sei in der Hoffnung auf den Chinesischen Markt in Sprühpulvertürme investiert worden zur Herstellung von Milchpulver, die jetzt möglicherweise nicht ausgelastet seien.

Molkereien: Einzelhandel nicht scharf auf Preisverhandlungen

Molkereien und große Einzelhandelskonzerne führten im festen Rhythmus je nach Produkt Verhandlungen, so Susanne Glasmann vom Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft (VBPM). Dabei versuche der Handel derzeit die Preisverhandlungen hinauszuzögern. Generell gilt in der Branche: Es wird nichts nachverhandelt bei bestehenden Verträgen. Obwohl viele Bauern jetzt verstärkt auf ihr Grundfutter angewiesen sind: Grassilage und Heu merke man übrigens an der Qualität der abgelieferten Milch noch nicht: Keine Einbußen bei Fett- und Eiweißgehalt. Die Hoffnung der Bauern auf eine schnelle Erhöhung des Auszahlungspreises für Milch könnten die Molkereien schwer erfüllen, sagt Susanne Glasmann. Sie aber erinnere sich gut, dass der Preis für Butter und Milchpulver am Weltmarkt in große Höhen gestiegen und danach auch schnell wieder stark abgesunken sei.

Molkereien: Grünland in Bayern mit Milchwirtschaft am besten genutzt

Die Tierhaltung in Süddeutschland müsse erhalten bleiben, betont die Sprecherin des VBPM, "denn Grünland kann nur durch die Tiere genutzt und gepflegt werden." Hier leiste die Landwirtschaft einen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und zum typischen Landschaftsbild der Region. Die ganzjährige Anbindehaltung laufe zwar aus, so Susanne Glasmann, aber die Kombinationshaltung - die Tiere sind dabei teilweise angebunden und haben die andere Zeit Bewegung, z.B. auf der Weide oder im Laufhof - die habe in Süddeutschland Tradition und müsse auch in der Zukunft möglich sein, um diesen Milchstandort zu erhalten.

Die unsichere Energieversorgung belaste auch die Molkereien, auch weil sie einen hohen Gasbedarf habe. Kühlen, Erhitzen, Pumpen, all das verbrauche enorm viel Energie. Susanne Glasmann erinnert daran, dass bis vor Kurzem Gas nachdrücklich empfohlen worden sei, als gut verfügbare und klimaschonende Energie aus Blockheizkraftwerken.