Bauernverband erwartet unterdurchschnittliche Ernte

Man sei zwar einigermaßen zufrieden und "mit einem blauen Auge davon gekommen", so Stefan Köhler, der Präsident des Bezirksverbands Unterfranken des Bayerischen Bauernverbands (BBV) – aber vor allem Wintergerste und Raps hätten unter der Bodentrockenheit im Frühjahr und den Eisheiligen Anfang Mai sehr gelitten. Bei den beiden Futter-Getreidesorten rechnet der Verband mit Ausfällen zwischen 30 und 80 Prozent. Ein Problem, das alle Landwirte in Unterfranken getroffen hat - im Norden mehr, im Süden weniger. Gut für die Ernteprognose ist, dass die sengende Hitze im Mai, wie im vergangenen Jahr als die Temperaturen auf über 30 Grad stiegen, ausgeblieben ist.

Preise für "Pommes-Kartoffeln" eingebrochen

Der Winterweizen ist mit über 70.000 Hektar die meist verbreitete Getreideart in Unterfranken, auch hier rechnen die Landwirte mit einer unterdurchschnittlichen Ernte. "Die mangelnden Niederschläge werden sich auch im Ertrag widerspiegeln", so Köhler. Die Landwirte deutschlandweit, aber auch hier bei uns, hat die Corona-Krise stark getroffen. So sind etwa die Preise für Pommes-Kartoffeln ganz massiv eingebrochen. Der Grund: Volksfeste und Stadionbesuche mussten ausfallen, das heißt es wurden weniger Pommes verkauft. Ein Problem nicht nur für die Verkäufer, sondern auch für die Landwirte, die ihre Kartoffeln nicht loswurden und, so vermutet der Verband, noch bis Jahresende auf ihren Beständen sitzen. Zu Lieferengpässen für Lebensmittel wird es aber trotz der unterdurchschnittlichen Ernte nicht kommen, so Köhler. Dinkel für Brot und Sommergerste für Bier werden für die Produktion ausreichen.