Bauernproteste in Ostbayern auch zu Wochenbeginn

Während Tausende Bauern bei einem Großprotest in Berlin ihrem Unmut über die Agrarpolitik der Bundesregierung Luft gemacht haben, sind in Niederbayern und der Oberpfalz die Demonstrationsfahrten und Kundgebungen auch zu Wochenbeginn weitergegangen.

Straßenblockade im Schneetreiben

Unter anderem versperrten in Niederbayern Landwirte am späten Montagnachmittag bei Schneefall ein Teilstück der B388 zwischen Wegscheid im Landkreis Passau und der österreichischen Grenze. Zuvor bereits hatten Bauern die Auffahrt zur Anschlussstelle Passau-Nord an der A3 blockiert.

Einen weiteren Schwerpunkt mit Aktionen gab es im Raum Kelheim. An diesen beteiligten sich laut Polizei etwa 200 Landwirte mit ihren Traktoren. Sie blockierten 15 Anschlussstellen der A93, der B16 und der B299. Außerdem gab es vier Protestfahrten und eine stationäre Demonstration. Die Folge auch hier: Verkehrsbehinderungen.

Protestkorsos in der Oberpfalz

Auch in der Oberpfalz brachten wieder Hunderte Menschen ihren Unmut zum Ausdruck: Laut Polizei beteiligten sich am Montagabend zum Beispiel rund 550 Menschen mit über 400 Fahrzeugen an einer Demonstrationsfahrt von Burglengenfeld nach Schwandorf und wieder zurück. Im Stadtgebiet von Weiden nahmen rund 200 Fahrzeuge an einem Protestkorso teil. Beide Demonstrationen verliefen laut Polizei friedlich.