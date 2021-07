Bauernproteste begleiten Parteitag unterfränkischer CSU

Begleitet von Bauernprotesten haben am Freitag 157 Delegierte der CSU Unterfranken auf dem Passionsspielgelände in Sömmersdorf im Landkreis Schweinfurt den Bezirksparteitag abgehalten. Die bisherigen Vorsitzenden wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Vorsitzender Eck wiedergewählt

Mit 98,7 Prozent der Stimmen erreichte Staatssekretär Gerhard Eck laut einer Pressemitteilung des CSU-Bezirksverbands sein bisher bestes Ergebnis. Er sei auf den Tag genau vor zehn Jahren erstmals zum Bezirksvorsitzenden gewählt worden, heißt es weiter. Als stellvertretende Vorsitzende wurden die bisherigen Amtsinhaber Winfried Bausback, Anja Weisgerber, Thomas Bold und Karoline Ruf wiedergewählt. Zusätzlich haben die Parteimitglieder mit dem Landtagsabgeordneten Thorsten Schwab aus Main-Spessart erstmals einen fünften Stellvertreter gewählt.

Söder lobt unterfränkische CSU

Ministerpräsident Markus Söder sprach den Unterfranken, die bei allen überregionalen Wahlen zuverlässig das beste CSU-Ergebnis aller Bezirke einfahren würden, seinen Dank aus. Michael Glos, Bundeswirtschaftsminister a.D. und langjähriger Landesgruppenchef der CSU im Bundestag sowie Ecks Vorgänger im Amt, wurde die höchste Parteiauszeichnung, die "Goldene Ehrenraute" verliehen.

Landwirte demonstrieren vor Parteitag

Parallel demonstrierten vor dem Passionsspielgelände in Sömmersdorf unterfränkische Landwirte. Die CSU präsentiere sich zwar als Partei des ländlichen Raums, in Abstimmungen würden Abgeordnete aber regelmäßig anders handeln, heißt es in einer Mitteilung von "Landwirtschaft verbindet Bayern" (LSV) - eine nach eigenen Angaben "junge Bewegung aus Landwirtinnen und Landwirten, die zusammen mit anderen Akteuren der grünen Branche sich für die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland einsetzen".

Als Beispiel nannte die Bewegung LSV, dass alle unterfränkischen CSU-Abgeordneten für das Insektenschutzpaket gestimmt hätten: "Mit jedem neuen Gesetz kommen neue Auflagen und Anforderungen auf uns Landwirte zu und die Bürokratie wird immer mehr. Das geht so nicht weiter!"