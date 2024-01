Bauernprotest in Niederbayern: Sternfahrt im Raum Straubing

Am Donnerstagabend haben Landwirtinnen und Landwirte im Landkreis Straubing-Bogen erneut gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung und gegen die Ampel-Regierung selbst protestiert. Mit Traktoren und anderen Fahrzeugen sammelten sie sich am Straubinger Großparkplatz Hagen für eine anschließende Sternfahrt. Am Rande der Demo kam es zu Zwischenfällen, berichtete heute die Polizei.

Drei Stunden Sternfahrt

Laut Polizei nahmen 1.500 Menschen mit etwa 1.000 Fahrzeugen an der Demonstration teil. Die dreistündige Fahrt begann gegen 19.30 Uhr. Von Straubing ging es nach Bogen und von dort wieder zurück ins Industriegebiet Erletacker im Osten von Straubing.

Körperverletzung und Eierwurf

In Bogen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Passanten, bei der eine Frau leicht verletzt wurde, teilte die Polizei mit. Die 59-jährige Autofahrerin hatte am Stadtplatz warten müssen und mit einer Gestik ihren Unmut über die Demonstration kundgetan. Ein Zuschauer fühlte sich dadurch beleidigt und bewegte die Frau zum Aussteigen, so die Bogener Polizei. Der 56-Jährige packte die 59-Jährige am Hals und schüttelte sie. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich am Ellenbogen.

In Straubing bewarf eine Anwohnerin einen Traktor mit Eiern, da sie mit dem lauten Hupen nicht einverstanden war. Ansonsten blieb die Veranstaltung weitgehend friedlich, so die Polizei. Vereinzelt kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Friedliches Mahnfeuer in Simbach am Inn

Auch im Süden von Niederbayern hat es am Donnerstagabend eine Protestaktion von Landwirtinnen und Landwirten gegeben. Rund 280 Personen mit etwas über 100 Traktoren nahmen von 19.30 bis 21.30 Uhr an einem Mahnfeuer auf dem Simbacher Dultplatz teil. Das berichteten der Veranstalter und die Polizei dem BR auf Nachfrage.

Laut Polizei verlief alles sehr friedlich, auch verkehrstechnisch habe es keine Probleme gegeben, so ein Sprecher. Veranstaltungsleiter Klaus Schwarz teilte mit, dass alles nach Plan gelaufen sei. Als Redner seien er, sein Vater und seine Tochter aufgetreten - sowie der Bundestagsabgeordnete Max Straubinger von der CSU.

Weitere Bauerndemos angemeldet

Die Proteste der Bauern gehen auch heute weiter. Schon am Vormittag ist ein Traktorkorso auf der B12 zwischen Freyung und dem Grenzübergang bei Philippsreut im Landkreis Freyung-Grafenau unterwegs. Die Polizei erwartet bis voraussichtlich 12.30 Uhr "erhebliche Verkehrsbehinderungen".