Bauernpräsident Heidl: Noch kein Aufatmen wegen Dürre

Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbands, sorgt sich im Interview mit der Bayern 2-radioWelt um die trockenen Regionen des Freistaates. Heidl begrüßte deshalb die geplanten Anpassungen der Wasserstrategie der Bayerischen Staatsregierung: "Wir diskutieren schon länger darüber, dass wir hier entsprechende Antworten brauchen, für diese Herausforderung."

Nach dem regnerischen Wochenende gibt es bei den Bauern noch kein flächendeckendes Aufatmen in Bayern. "Das ist so unterschiedlich verteilt, wie die Niederschläge waren", sagte Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbands. In Niederbayern gebe es eine stückweite Entspannung:

Wir haben aber auch Regionen in Franken, die entweder gar nichts, oder nur einige wenige Liter bekommen haben und hier haben wir natürlich sehr wohl die Befürchtung, dass die letzten zwei Jahre sich wohlmöglich wiederholen, wir schieben ja ein riesen Wasserdefizit vor uns her.

Landwirtschaft vor großen Herausforderungen

Große Probleme gebe es im Wald. Der Waldboden sei staubtrocken und wenn jetzt im Frühjahr die eine oder andere Pflanze noch ausgebracht wird, dann seien die Waldbauern ständig dabei zu gießen, damit die Pflanzen nicht verdorren. Das sei eine große Herausforderung.

Zur geplanten Anpassung der Wasserstrategie der Bayerischen Staatsregierung auch für die Landwirtschaft, sagte Bauernpräsident Walter Heidl:

Wir diskutieren schon länger darüber, dass wir hier entsprechende Antworten auch brauchen, für diese Herausforderung. (...) Hier gehts darum, insbesondere in Franken (...), dass man entsprechende Konzepte erarbeitet.