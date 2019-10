Bauernhof-Tiere vergiftet – Polizei sucht nach Täter

Zwei Eseln und zehn Hühnern sind in Wachstein, einem Ortsteil von Theilenhofen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, vergiftet worden. Wie Polizei nun mitteilt, fand eine Landwirtin die toten Tiere auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen schon am 10. Oktober. Da die Ermittler gleich eine Vergiftung vermuteten, wurden die Kadaver zur Untersuchung in die Tierpathologie nach Erlangen gebracht.

Hinweise bitte an die Polizei Gunzenhausen

Nun liegt das Ergebnis vor und es bestätigt die Vermutung: Im Magen der Tiere konnten die Experten Rattengift nachweisen. Die Polizei Gunzenhausen hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 09831-67880