Bauernhof niedergebrannt: Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Rund 170 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Lindau waren seit dem Vormittag im Einsatz, um einen Brand auf einem Bauernhof in Ellhofen zu bekämpfen. Nach zwei Stunden hatten sie das Feuer unter Kontrolle.

Mensch und Tier unverletzt

Sowohl das Wohnhaus wie auch der angrenzende Stall brannten vollständig nieder und müssen - nach ersten Informationen der Polizei - abgerissen werden. Weder die beiden Bewohner noch ihre Tiere wurden verletzt. Die Kälber in dem Stall konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Im Dach hat es zuerst gebrannt

Des Sachschaden schätzt die Polizei auf "mehrere Hunderttausend Euro." Beamte der Kriminalpolizei sind in Ellhofen, um Hinweise auf die Brandursache zu suchen. Sie haben den Ursprung des Feuers im Dachstuhl ausgemacht. Ein technsicher Defekt als Ursache sei zumindest denkbar, so ein Sprecher der Einsatzzentrale in Kempten.