Bauernhof in Wolfertschwenden in Flammen

Gegen 2.30 Uhr morgens kam der Alarm: Eine Maschinenhalle auf dem Bauernhof steht in Flammen. Direkt an die Halle des Hofes in Wolfertschwenden im Unterallgäu grenzen der Stall und das Heu- und Strohlager. Im Lauf des Einsatzes wurden laut Polizei rund 170 Feuerwehrleute, Rettungsdienstkräfte und Polizisten an die Einsatzstelle alarmiert.

Halle brennt lichterloh

Die Halle ist offenbar kaum noch zu retten, die Feuerwehrleute konzentrieren sich nach Auskunft eines Polizeisprechers vor allem darauf, das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern und möglichst viele der rund 300 Tiere aus dem Stall zu retten. So viel bisher bekannt ist, wurden Menschen nicht verletzt. Die Löscharbeiten werden sich vermutlich bis in den Vormittag hinein hinziehen.