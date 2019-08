Bauernhof in Eschlbach im Landkreis Passau steht in Flammen

In Eschlbach bei Haarbach im Landkreis Passau ist ein landwirtschaftliches Anwesen komplett niedergebrannt. Dabei sind alle Gebäude des Vierseithofs zerstört worden, laut Feuerwehr war beim Eintreffen nichts mehr zu retten. Beim Retten seiner insgesamt 50 Masthühner aus einem brennenden Stall wurde der Hofbesitzer leicht verletzt – er schaffte es aber, alle Tiere unversehrt in Sicherheit zu bringen.

Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort

Die Feuerwehr war mit etwa 140 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand mittlerweile löschen. Da das Feuer bereits auf ein etwa 60 Meter entferntes Nachbargebäude überzugreifen drohte, sicherte die Feuerwehr auch dieses.

Rasende Ausbreitung des Feuers

Laut Aussagen von Anwohnern stand der Hof plötzlich lichterloh in Flammen. Das Feuer soll sich in rasender Geschwindigkeit ausgebreitet haben. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, dürfte aber in die Millionen gehen. Der Hof war ein historisches Gebäude, das in den vergangenen Jahren von den Besitzern saniert wurde.