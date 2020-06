Bauernhof-Brand im Landkreis Schweinfurt: Bewohner wird vermisst

Als die erste Polizeistreife an dem Dreiseithof in Falkenstein, einem Ortsteil von Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt, ankam, schlugen schon hohe Flammen aus dem Gebäude. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 3.00 Uhr ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war mehrere Stunden damit beschäftigt, den Vollbrand zu löschen. Die Löscharbeiten hatten bis in den Morgen gedauert.

Polizei sucht nach Bewohner

Vom einzigen Bewohner des Bauernhofs fehlt bislang jede Spur. Eine Zeugin hatte noch Rufe von ihm gehört, als sie den Brand bemerkt hatte. Die Polizei hat deshalb den Bauernhof und die Gegend abgesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, aber ohne Erfolg. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt will das nun herausfinden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen.

Großeinsatz mit Einsatzkräften aus dem Raum Schweinfurt

An dem Großeinsatz waren rund 100 Einsatzkräfte beteiligt. Neben der Kriminalpolizei Schweinfurt und der Polizei Gerolzhofen waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Gerolzhofen, Haßfurt, Oberschwappach, Unterschwappach, Steinsfeld, Westheim, Eschenau, Dampfach, Werneck, Sulzheim, Stammheim, Michelau, Kleinrheinfeld, das THW aus Gerolzhofen und Schweinfurt und der Rettungsdienst vor Ort.