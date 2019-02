Bauern zum Bienen-Volksbegehren: "Werden zum Sündenbock gemacht"

Vor dem Hintergrund des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" hat der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Walter Heidl, das Engagement der Landwirte für den Artenschutz verteidigt. "Wir nehmen teil an Agrar-Umwelt-Programmen, die seitens des Freistaates angeboten werden. Die Hälfte der Bauern auf 40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche setzen diese Programme um. Gleichzeitig heißt es im Volksbegehren, die Freiwilligkeit sei gescheitert", sagte er in der "Münchner Runde" des BR Fernsehens.

Heidl beklagte, die Verantwortung für einen besseren Artenschutz werde ausschließlich bei den Landwirten gesehen. Die Bauern fühlten sich deshalb an den Pranger gestellt.

"Niemand spricht vom Steingarten vor dem Haus, vom Mähroboter hinterm Haus, niemand spricht von dem dramatischen Flächenverlust, den wir haben, niemand spricht von dem ständig steigenden Flugverkehr. Viele weitere Ursachen sind hier auch da. Und das ist das, was die Bauern ärgert dabei, dass sie zum Sündenbock gemacht werden." Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbands

Kaniber: "Wir würden gerne den Weg der Freiwilligkeit weitergehen"

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ist – wie sie selbst sagt – nicht überrascht, dass schon jetzt eine halbe Million Unterschriften für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" beisammen sind.

"Wir haben das in der Tat auch so erwartet. Es ist wirklich ein Thema, das uns alle umtreibt – angefangen von der Jugend bis zu einem Politiker. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass nicht nur die Zahl auch zusammenkommen wird, sondern auch weit überschritten wird. Diese eine Million, da habe ich überhaupt keine Sorge." Michaela Kaniber, Landwirtschaftsministerin

Michaela Kaniber beschäftigt dabei vor allem die Frage, wie könne man diesen Weg gehen. Die Zielvorgabe, eine Artenvielfalt möglich zu machen, stehe außer Frage. Das sei auch das Ziel der Politik und der Landwirte. Es sollte allerdings auch das Ziel für die ganze Gesellschaft sein.

Anstatt per Gesetz strenge Vorgaben zu machen, würde Bayern allerdings lieber den Weg der Freiwilligkeit weiter gehen, betonte Bayerns Landwirtschaftsministerin in der Sendung "Münchner Runde" im BR Fernsehen. Zumal in Bayern in Punkto Artenschutz bereits viel geschehen sei.