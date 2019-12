Bauern protestieren mit Mahnfeuern

An vielen Orten in Deutschland haben Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert und auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht. Nach Aufrufen der Initiative "Land schafft Verbindung" entzündeten sie hunderte Feuer. Damit, so hieß es, wollten die Bauern auch mit Bürgern und Politikern ins Gespräch kommen.

Mahnfeuer von der Küste bis an die See

Die Aktionen gab es in mehreren Bundesländern, auch in Bayern wurden etliche Mahnfeuer entzündet.

Die Bauern beklagen unter anderem immer neue Umweltauflagen bei gleichzeitig sinkenden Preisen. Außerdem werde immer nur über die Bauern geredet und nicht mit ihnen. Grundsätzlich fordern sie mehr Wertschätzung für ihre Arbeit.

BUND reagiert zurückhaltend

Der Bund Naturschutz in Bayern erklärte, die Proteste seien grundsätzlich berechtigt. Die Existenzsorgen vieler Betriebe hätten ihre Ursachen in einer verfehlten agrarpolitischen Weichenstellung der EU, die von der deutschen und bayerischen Agrarpolitik unterstützt worden sei. Zugleich kritisierte der BUND-Landesvorsitzende, Richard Mergner, in einer Mitteilung Landwirte, die gegen Naturschützer, Journalisten oder Politiker protestierten, aber die Auswirkungen der Intensivproduktion, wie Grundwasserbelastung und Artensterben, nicht angehen wollten.