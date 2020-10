Bauern protestieren in Nürnberg vor Bratwurstfirma HoWe

Mit Schleppern fuhren am Morgen rund 30 Bauern vor das Werksgelände des Bratwurst-Produzenten HoWe. Die Organisatoren des Protests der Bewegung "Land schafft Verbindung" beklagen, dass die Firma, die vor allem Nürnberger Rostbratwürste produziert, mit Fleisch von ausländischen Produzenten beliefert werde.

Verpflichtende Herkunftsbezeichnung gefordert

Zwar sei dies gesetzlich zulässig, es gebe aber keine Kennzeichnungspflicht, aus dem der Verbraucher ableiten könne, woher das Fleisch für die angeblichen Nürnberger Rostbratwürste stamme, sagte der Sprecher der Organisation Andreas Forster. Die Landwirte fordern daher eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung der verarbeiteten Rohstoffe auf der Verpackung. Der Konsument habe ein Recht darauf zu erfahren, ob Milch, Fleisch und Eier in den Produkten zu hohen deutschen landwirtschaftlichen Standards erzeugt wurden oder aber ob sie billig importiert wurden, so Forster.

Verbraucher hat Recht auf Transparenz

Die Landwirte fordern, dass alle Produktionsstufen benannt werden. Nur so könne der Konsument transparent von Geburt, Aufzucht bis Schlachtung und Verarbeitung alle Schritte nachvollziehen. Derzeit würden auch Waren als deutsches Fleisch deklariert, bei denen lediglich die Schlachtung in Deutschland stattgefunden habe. Häufig hätten die Tiere aber ihr Leben im Ausland verbracht, wo schlechtere Standards bei der Tierhaltung gelten würden, so Forster. Seinen Angaben zufolge hat sich die Firma HoWe gesprächsbereit gezeigt.

Ähnliche Aktionen in Ober- und Unterfranken

In der Nacht hatten Landwirte bei Aktionen in Unter- und Oberfranken mit ihren Schleppern gegen niedrige Fleisch- und Milchpreise protestiert. Im oberfränkischen Eggolsheim hatten in der Nacht rund 70 Bauern mit ihren Traktoren die Zufahrten zum Lidl-Zentrallager blockiert. In Unterfranken haben Bauern unterdessen mit Traktoren das Zentrallager der Supermarkt-Kette Kaufland heimgesucht.