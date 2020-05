Bauern protestieren gegen Milch-Einlagerung

Mit rund 15 Traktoren fuhren die Bauern auf einem Feld am Kemptener Stadtrand ein, um auf ihre Probleme durch die Lagerhaltung von überschüssig produzierter Milch aufmerksam zu machen. Diese stünde nach der Corona-Pandemie als billiger Rohstoff für große Lebensmittelkonzerne zur Verfügung, kleine bäuerliche Betriebe würden dadurch geschwächt. Auf Druck der milchverarbeitenden Industrie, so der Verband, bezuschusse die EU-Kommission seit dem 1. Mai die private Lagerhaltung von Magermilchpulver, Butter und Käse mit 30 Millionen Euro.

Polizei unterbindet Protestaktion

Öffentlichkeitswirksam wurde von den Bauern mit einem großen Gebläse säckeweise Milchpulver in die Luft geblasen. Die Aktion wurde schließlich von der Polizei unterbrochen, da der Staub in großen Schwaden auf die angrenzende B19 hinüber wehte und die Sicht auf der Straße behinderte.

Forderung: Milchproduktion reduzieren

Statt der aktuellen Lagerhaltung der Milchüberschüsse solle die Politik eingreifen und die Milchproduktion EU-weit um drei bis fünf Prozent reduzieren, sagte der BDM-Bundesvorsitzende Stefan Mann am Rande der Kundgebung dem BR. Dies ließe sich etwa durch gezielte Anpassungen der Fütterung der Milchkühe erreichen, so Mann weiter. Im Anschluss an die Pandemie könnten die Milcherzeuger dann wieder in vollem Umfang produzieren und verkaufen, anstatt dass zunächst die jetzt angelegten Vorräte aufgebraucht werden müssten.

Die Kundgebung bildete den Abschluss einer bundesweiten Protestaktion des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter in acht Städten gegen einen Preisabsturz in der Branche wegen der Corona-Krise.