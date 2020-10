Bauern protestieren gegen Butterangebot von Kaufland

Noch in der Dunkelheit haben sich am Montagmorgen 50 Landwirte auf den Weg gemacht. Ihr Ziel: das Kaufland-Zentrallager in Donnersdorf im Landkreis Schweinfurt. Mit ihren Schleppern stellten sie sich auf die dortige Zufahrtsstraße, um sie zu blockieren. Auf diesem wollen Weg sie gegen die aus ihrer Sicht ruinösen Milch- und Butterpreise demonstrieren. Auslöser war das aktuelle Angebot des Konzerns, der das halbe Pfund Deutsche Markenbutter derzeit für 97 Cent anbietet.

Milchbauer: "Es geht so nicht weiter!"

"Wir wollen zeigen, dass es so nicht weitergehen kann", sagt Milchbauer Alfred Greubel aus Elfershausen im Landkreis Bad Kissingen. Die Landwirte wollten ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen könne.

Die Demo soll nach Aussage Greubels außerdem ein Zeichen der Solidarität für die Schweinehalter sein. Viele würden derzeit wegen der coronabedingten Schließung von Schlachtbetrieben auf ihrem Fleisch sitzenbleiben. "Ein Schweinebetrieb ist eben kein Fließband, das man vom einen Tag auf den anderen anhalten kann", sagt Greubel. Die Protestaktion am frühen Morgen löste sich nach der Zusicherung von Gesprächen mit der Konzernleitung in Kooperation mit der Polizei nach rund zweieinhalb Stunden auf.