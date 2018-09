Bauern in Wertach demonstrieren gegen Wolf

"Wenn Wolf und Bär kommen, verschwinden Weidetiere und Almbauern", Demonstrationsteilnehmer

Wer für den Wolf sei, sei auch gegen die bäuerliche Land- und Alpwirtschaft stand auf einem Banner, auf dem auch ein ausgeweidetes Tier zu sehen war. "Weidetiere statt Wolfsreviere" war auf einem weiteren Schild zu lesen. Zur Kundgebung waren Ministerpräsident Markus Söder, der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz, der Kemptener Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag Thomas Kreuzer sowie der Oberallgäuer Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger vor Ort.

Volles Festzelt und Mahnfeuer

In einem laut Beißwenger vollen Festzelt mit über 2.000 Gästen haben die Politiker nach der Kundgebung bei einem Politischen Frühschoppen gesprochen. Bereits in der Nacht zuvor hatten sich Allgäuer Landwirte an einer europaweiten Mahnfeuer-Aktion gegen die laut Aufruf "unerträgliche Zunahme" des Wolfsbestandes beteiligt.