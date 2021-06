Bauern in Sorge: Saatkrähen fressen Felder leer

Bauernverband fordert schnelle Lösung und Entschädigungen

Das sorgt für Konflikte. In Asbach-Bäumenheim brüten die Saatkrähen in einem kleinen Waldstück direkt neben einem Wohngebiet. Anwohner beschweren sich seit Jahren über Lärm und über den Kot der Tiere auf ihren Grundstücken. Für die Landwirte in der Nähe ist es vor allem der finanzielle Schaden. Denn eine Entschädigung für leer gefressene Felder gibt es nicht. Der Mertinger Ortsvorsitzende des Bayerischen Bauernverbandes, Jürgen Wörner, fordert deshalb von der Politik zwei Dinge: Dass Schäden bezahlt werden und vor allem, dass es schnell eine Lösung gibt und die Bauern nicht noch jahrelang um ihre Saat bangen müssen.

Abschuss nicht erlaubt, Vertreiben löst Problem nicht

Doch nach einer schnellen Lösung sieht es nicht aus. Ein Abschuss der Vögel ist quasi unmöglich. An Vogelscheuchen auf den Feldern haben sich die Saatkrähen schnell gewöhnt. Und das Vertreiben von den Brutplätzen ist unter Umständen auch keine gute Idee. Denn die Krähen leben in einer Art Sozialstaat, wie Mathias Putze vom Landesamt für Umwelt erklärt: "Wenn man da eingreift und stört, dann fliehen die Saatkrähen und durch ihren Bruttrieb werden sie dann einfach woanders eine Kolonie gründen. Dann beginnt an einem neuen Ort das Problem von vorne."

Aufgeschreckte Kolonien können sich teilen und verdoppeln

Aus Sicht der Bauern noch schlimmer: Eine aufgeschreckte Kolonie könnte sich aufteilen, vermehren und so das Problem verdoppeln. Noch herrscht deshalb Ratlosigkeit. Das Ziel der Forschung: Das Verhalten der Saatkrähen besser kennenlernen und daraus Schutzmaßnahmen für die Felder ableiten. Das Modellprojekt des Freistaats in Nordschwaben läuft noch zwei Jahre. So lange werden Bauern wie Herbert Waschulzik wohl noch mindestens damit leben müssen, dass ihre Saat in Gefahr ist.