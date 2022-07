Bauern im Knoblauchsland leiden unter Trockenheit und Inflation

Nahezu ununterbrochen laufen die Wassersprenger und Beregnungsanlagen im Nürnberger Knoblauchsland. Bereits seit Wochen fehlen die Niederschläge, die große Hitze setzt den Pflanzen zusätzlich zu. Auf Feldern ohne Bewässerung welken die Früchte vor sich hin. Das merkt auch der Wasserverband Knoblauchsland, der aktuell 50 Prozent mehr Wasser fördert als normalerweise.

Dabei achtet der Verband allerdings auf Nachhaltigkeit und fördert kein Grundwasser, sondern bedient sich beim Uferfiltrat von Pegnitz und Rednitz. Das wird in Hochbehälter gepumpt und über ein Leitungssystem mit einer Länge von mehreren Hundert Kilometern zu den Feldern im Knoblauchsland geleitet. Gegründet wurde der Verband von den Landwirten selbst, so dass sie das Wasser nun zum Selbstkostenpreis erhalten. Im Vergleich zu anderen Landstrichen geht es den Gemüsebauern im Knoblauchsland also noch vergleichsweise gut.

Angst vor Inflation lässt Verbraucher sparen

Zusätzliche Sorgen bereitet den regionalen Landwirten die derzeitige hohe Inflation. Die macht sich beim Verkauf des Gemüses bemerkbar: Während der Corona-Pandemie boomte vor allem die Bio-Branche. Viele Menschen kochten zu Hause, anstatt auszugehen und achteten dabei mehr auf Qualität, so die einhellige Meinung der Landwirte im Knoblauchsland. Nun sind die Umsätze teilweise um 20 bis 30 Prozent eingebrochen und liegen damit unter Umständen sogar noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Zwar sind regionale Erzeugnisse im Vergleich nicht wesentlich teurer als in den vergangenen Jahren geworden. Wegen stark steigender Energiepreise und allgemeiner Unsicherheit aufgrund des Kriegs in der Ukraine greifen viele Verbraucher beim Gemüse aber eher wieder auf günstige Produkte vom Discounter zurück als auf regionale Angebote oder Bio-Erzeugnisse.

Spanische Delegation im Knoblauchsland

Gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Die Grünen) und Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) besuchte auch eine Delegation rund um den spanischen Landwirtschaftsminister Luis Planas das Nürnberger Knoblauchsland. Die Landwirte auf der Iberischen Halbinsel stehen zum Teil vor den gleichen Problemen wie die Gemüsebauern in Franken: Große Hitze, Trockenheit und eine Erhöhung des Mindestlohns treiben die Preise nach oben.

Metropolregion Nürnberg will Weltagrarerbe werden

Während des Besuchs von Bundeslandwirtschaftsministers Özdemir hat die Geschäftsführerin der Metropolregion Nürnberg, Christa Standecker, zudem die Idee vorgestellt, die Region als Weltagrarerbe auszuweisen. Dieses Ziel sei gerade von den Mitgliedern beschlossen worden. In der Region gebe es neben Bier und Wein eben auch zahlreiche einzigartige und schützenswerte Lebensmittel aus dem Knoblauchsland, erklärte Standecker. Gerade das Gemüseanbaugebiet zwischen Nürnberg, Fürth und Erlagen zeige, wie sich eine Region selbst versorgen könne.

Wenn ein Top-Unternehmen der Region Spitzenprodukte herstelle, bekomme das eine große Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit, sagte Standecker. Im landwirtschaftlichen Bereich bemerke das hingegen kaum jemand. Das soll mit dem Weltagrarerbe geändert werden. Özdemir und Kaniber gaben die Zusage, die Metropolregion Nürnberg auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Allerdings sei dieser Weg sehr lange.