Bauern fordern: Kein Müll auf dem Futtertisch

Tennisbälle oder Holzstecken, die wahrscheinlich für Hunde geworfen wurden, Bonbonpapierchen, Flaschen, Hundekot-Tütchen. Milchviehhalter Josef Heimerl hat schon vieles auf seinen Wiesen entdeckt: "Weil die Gastronomie geschlossen ist, führt das dazu, dass der Rucksack prallvoll ist, aber nicht jeder denkt daran seinen Müll wieder heimzutragen."

Hundekot-Tüten im Naturschutzgebiet

Müll und Hundekot ist - jetzt wo es wieder wärmer wird und es viele nach Draußen zieht - ein großes Problem in den beliebten Ausflugszielen, erklärt auch Bürgermeisterin Irmgard Sauerer (Freie Wählerschaft) aus Brennberg: "Hier liegen Kacktüten, die die Leute ins Naturschutzgebiet schmeißen. Als Hundebesitzer muss ich auch damit leben, dass ich das mitnehme. Genauso wie es nicht an jedem schönen Fleckerl Erde einen Mülleimer gibt. Weder in den Alpen noch im Bayerischen Wald kann ich überall einen Mülleimer hinstellen."

Gefahr für Rinder

Die Dreistigkeit mancher Ausflügler, die ihren Müll einfach in die Gegend zu schmeißen, ist das eine. Das andere sind Krankheiten von Tieren, etwa Verdauungsprobleme bei Grasfressern wie Rindern, so Josef Landwirt Heimerl: "Unsere Tiere sind Vegetarier, also Pflanzenfresser, und Hunde sind Fleischfresser, deswegen sind die Ausscheidungsprodukte andere."

Fehlgeburten oder Magenverletzungen

So können zum Beispiel durch Hundekot Parasiten aufs Gras und damit ins Futter von Rindern kommen. Im schlimmsten Fall könne dies zu Fehlgeburten oder allergischen Reaktionen führen. Johann Mayer, Chef des Bauernverbands im Landkreis Regensburg, hatte bei seinen Tieren schon Krankheiten, die er auf die Vermüllung zurückführt: "Bei manchen Rindern geht es vielleicht spurlos vorbei, dass man es gar nicht bemerkt. Aber manchmal bekommen sie plötzlich Atmennot, dann läuft ihnen an der Nase weißer Schaum herunter und die ringen dann förmlich nach Luft, da gibt es dann auch tödliche Ausgänge."

Vorsorge: Magnet durch den Schlund einführen

Auch gefährlich: Wenn scharfe Gegenstände wie Glassplitter, aufgerissene Bierdosen oder metallische Gegenstände, wie Nägel oder Drähte, ins Futter kommen. Sie können den Magen der Kühe aufreißen. Um dem vorzubeugen, führen manche Landwirte ihren Rindern Magnete durch das Maul ein. Dieser bindet metallische Fremdkörper, die bei der Futteraufnahme in das Verdauungssystem geraten sind, sodass diese die Magenwand nicht weiter verletzen können. Dieser sogenannte Kuhmagenmagnet verbleibt bis zum Lebensende des Tieres im Netzmagen.

Rinder schützen sich größtenteils selbst

Grundsätzlich sind diese Fälle eher selten. Auch der örtliche Tierarzt stellt keinen Anstieg von solchen durch Müll und Hundekot verursachten Krankheiten fest. Trotzdem können solche Krankheiten auch tödlich für die Rinder enden. Grundsätzlich passen Rinder gut auf und fressen nur versehentlich Kot oder Abfall, zum Beispiel, wenn sie aus Gier besonders schnell und viel fressen.

Bauern hoffen auf mehr Rücksicht

Manche Landwirte, wie Josef Heimerl, haben jetzt Hinweisschilder auf ihren Ackern und Wiesen aufgestellt. Darauf steht: "Wir machen keine Hundefelder - hier wächst ihr Essen". Heimerl will die Ausflügler nicht vertreiben und kann ihren Wunsch, ihre Freizeit in der Natur zu verbringen, verstehen. Er will einfach nur nicht mehr, dass Spaziergänger seinen Kühen sozusagen Müll auf deren Futtertisch werfen.