Bauern erwarten durchschnittliche Ernte in der Oberpfalz

Die diesjährige Ernte in der Oberpfalz soll insgesamt durchschnittlich, vielleicht etwas besser als in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Das teilte der Bayerische Bauernverband heute bei einer Informationsveranstaltung auf dem Gröschl-Hof in Barbing im Landkreis Regensburg mit.

Dauerhafter Kampf mit dem Wetter

Nach den Trockenjahren, in denen die Bauern hohe Ertragseinbußen hätten hinnehmen müssen, sehen die Aussichten für dieses Jahr wieder etwas besser aus, sagt Josef Wutz, BBV-Bezirkspräsident der Oberpfalz. Doch auch in den vergangenen Monaten hätten die Bauern wieder mit dem Wetter zu kämpfen gehabt. Die Trockenheit von Herbst und Winter letzten Jahres habe sich bis in den April fortgesetzt. Dann sorgten laut Wutz niedrige Temperaturen und kühle Winde in den Nächten im Mai für Frost, im Juni habe Starkregen teilweise für Überschwemmungen und Ackerschäden gesorgt.

Schwierige Zeiten für die Kartoffeln in der Oberpfalz

Von besonderer Bedeutung für die Oberpfalz sind die Kartoffeln, die auf rund 6.500 Hektar angebaut werden. Allerdings betonte Karl Gröschl vom Gröschl-Hof in Barbing, dass es für die Kartoffel dieses Jahr eher schwierig aussieht. Der Grund: Es sei in der Oberpfalz am wärmsten. "Mit dieser Wärme und dieser Hitze sind wir in dem Kartoffel-Ertrag deutlich abgefallen und nicht konkurrenzfähig gegenüber den Oberbayern zum Beispiel.“ Die Kartoffelernte steht im Herbst an.

Allgemein schwierigere Bedingungen in der Oberpfalz

Karl Gröschl erklärt, dass die Oberpfalz für die Landwirtschaft allgemein nicht das idealste Gebiet in Bayern ist:

"Wir haben in der Oberpfalz einen klimatischen Nachteil. Bei uns wird es immer wärmer und immer trockener, wohingegen es in Oberbayern eher feuchter wird. In den Pflanzen, die keine Temperaturen aushalten, werden wir eher schlechter werden. Unsere Konkurrenzkraft gegenüber den Oberbayern oder auch ganz Deutschland wird immer schwieriger." Karl Gröschl, Inhaber des Gröschl-Hof in Barbing