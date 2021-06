Bauern demonstrieren in Heimenkirch für höhere Milchpreise

"Ihr mauert gegen alles – nur nicht gegen niedrige Milchpreise!" Unter diesem Motto demonstrierten Milchbauern am Freitag in Heimenkirch im Landkreis Lindau vor den Werkstoren der Molkerei Hochland. Vor Ort hatten sie eine Wand aus Ziegelsteinen gemauert. Damit wollten sie symbolisieren, dass die Molkereien bei ihren Preisen "mauern". An dem Protest beteiligten sich etwa 150 Landwirte. Viele waren mit Traktoren gekommen und blockierten die Bundesstraße B32; sie war komplett gesperrt.

Milchbauern protestieren in Bayern und Niedersachsen

Die Milchbauern beklagen seit Jahren eine Unterdeckung ihrer Produktionskosten. Sie sehen sich der Marktmacht der Molkereien und des Handels ausgeliefert und fordern höhere Milchpreise. Zu der Aktion aufgerufen hatten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und der Bund deutscher Milchviehhalter (BDM) – nicht nur in Bayern, sondern auch in Niedersachsen: Dort wurde an Standorten des Deutschen Milchkontors protestiert. In Bayern fiel die Wahl auf die Molkerei Hochland, da der Hochland-Vorstandsvorsitzende Peter Stahl auch Vorsitzender des Milchindustrieverbands ist.

Hochland-Zentrale: umstrittene Wahl des Protest-Orts