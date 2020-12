Bauern demonstrieren für Fairness und bessere Lebensmittelpreise

Rund 60 Landwirte haben erneut gegen die Preispolitik der Lebensmittelkonzerne demonstriert. Dabei fuhren sie am Abend mit Traktoren in Konvois zwischen Volkach und Kitzingen und zwischen Bergtheim und Unterpleichfeld im Landkreis Würzburg.

Mit der Aktion wollten sie auf zwei Probleme aufmerksam machen: Zum einen auf die schlechten Preise, die sie für ihre Lebensmittel bekämen. Zum anderen fordern sie einen fairen Umgang mit ihnen als Handelspartner.

Bauern kritisieren lange Wartezeiten bis zur Bezahlung

Die Landwirte bemängeln, dass sie oft sehr lange auf die Bezahlung ihrer Lebensmittel bei den Großkonzernen warten müssten. Burkhard Ziegler, ein Sprecher der Vereinigung Land Schafft Verbindung sagte dem BR, dass zudem auch oft Lieferungen kurzfristig abgesagt oder einfach zurückgeschickt würden. Das seien "Machenschaften, die sie durch diese Demo anzeigen" wollten.

Schon am Morgen Traktor-Demos in Gochsheim und Straubing

Verkehrsbehinderungen entstanden kaum durch die Traktor-Demo auf der normalerweise am Freitagabend stark befahrenen B19.

Bereits am Morgen hatten rund 200 Bauern das Edeka-Zentral-Lager in Gochsheim im Landkreis Schweinfurt und das Edeka-Zentrallager in Straubing zeitweise blockiert. Dabei hätten sie auch die Zufahrt zu dem Lager kurzzeitig versperrt, so die Polizei.