Bauern-Demo: Landwirte wollen mit Söder und Klöckner reden

Bayerns Landwirte zeigen sich mit der Agrarpolitik unzufrieden und nutzen am Mittwoch die Auftritte von zwei Politikern in Niederbayern für große Demonstrationen. Los geht es in Passau: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kommt nach Passau, um bei der "Menschen in Europa"-Veranstaltung zum Thema "Landwirtschaft am Pranger" zu sprechen. Rund 700 Landwirte und 150 Traktoren sind laut Polizei ab 16 Uhr angemeldet. Auf einer Wiese vor dem Medienzentrum wollen sie ihrem Ärger Luft machen und hoffen darauf, dass sich Julia Klöckner vor der Veranstaltung Zeit nimmt, um mit ihnen zu sprechen. Die Landwirte werden die Podiumsdiskussion dann via Live-Stream auf der Wiese verfolgen.

Landwirte wollen Markus Söder eine Resolution übergeben

Kurz darauf will eine zweite Gruppe von Bauern Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) abpassen, der ab 19 Uhr als Redner bei den Bad Füssinger Gesprächen teilnimmt. Rund 200 Landwirte werden auf 150 Traktoren entlang der Johannesstraße ein einseitiges Spalier bilden. Laut der Organisatoren habe Söder zugesagt, auf dem Weg zur Veranstaltung anzuhalten und mit den Landwirten zu sprechen. Sie werden ihm eine Resolution übergeben.

Landwirte wollen stärken miteinbezogen werden

Initiiert werden die Demos von der Organisation "Land schafft Verbindung". Sie finden unter dem Slogan "Wir rufen zu Tisch" statt. Ziel der Landwirte ist es, stärker miteinbezogen zu werden, wenn Gesetze gemacht oder geändert werden. "Land schafft Verbindung" ist ein loser Zusammenschluss von Bauern, der vor allem durch Kommunikation auf WhatsApp- und Facebook-Gruppen zusammengehalten wird.

Mehr als 10.000 Mitglieder

Nach Angaben eines Sprechers der Gruppe sollen in Bayern deutlich über 10.000 Bauern Mitglied in diesen Gruppen sein. In Bayern wurde bei einem Treffen vergangene Woche ein Team aus Vorständen und Beiräten gewählt. Eine Vereinsstruktur gibt es jedoch nicht. Einig ist man sich darin, dass "Land schafft Verbindung" weder an eine Partei, noch an einen Verband gebunden sein soll. Viele Aktive arbeiten jedoch gleichzeitig ehrenamtlich beim Bayerischen Bauernverband (BBV) oder dem Bund deutscher Milchviehhalter (BdM) mit.