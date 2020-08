Bauern beginnen zwei Wochen früher mit Silomais-Ernte

Bereits in dieser Woche werden die ersten Landwirte in Unterfranken auf ihre Maisfelder fahren, heißt es vom Bayerischen Bauernverband. In diesem Jahr beginnt die Ernte etwa zwei bis drei Wochen früher als üblich, sogar früher als 2019. Grund hierfür sei die große Trockenheit in einigen Bereichen Unterfrankens. Generell ernten die Landwirte in Franken wegen der wärmeren Witterung den Mais zumeist früher als viele ihre Kollegen im übrigen Bayern, so der Bauernverband.

Landwirte rechnen mit eher geringen Erträgen

Die frühe Ernte bedeute jedoch mitnichten einen guten Ertrag: Gerade dort, wo nun besonders früh Erntemaschinen auf den Feldern zu sehen sind, hätten die Pflanzen kaum Kolben gebildet. Besonders sei das im Raum Kitzingen der Fall gewesen, aber auch in den Landkreisen Schweinfurt und Haßberge. Der Mais reife sehr schnell ab und müsse deshalb zügig eingefahren werden: "Ob die Ernte für Futter aus Mais und Grünland jedoch sichergestellt ist, ist weiterhin fraglich", sagt Stefan Köhler, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands in Unterfranken.

Wo mehr Regen, da mehr Futter

Schwierig sei es allerdings, pauschale Aussagen für den gesamten Regierungsbezirk zu treffen. Laut Bauernverband gibt es auch einige Ecken in Unterfranken, die sich in diesem Jahr über gute Erträge freuen können. Überall dort, wo es lokal immer wieder geregnet hat, sei die diesjährige Ernte zufriedenstellend. Eine Prognose über die voraussichtliche Erntemenge falle aus diesem Grund schwer. Normalerweise wird Mais in Unterfranken in der Zeit von Anfang September bis Anfang Oktober gehäckselt.