Trotz Höfesterbens - Bauer findet keinen Hof

Stephan Hauer hat Erfolg. 2016 fing er als Nebenerwerbslandwirt mit der Zucht von Hochlandrindern an. Die Nachfrage nach dem daraus vermarkteten Fleisch stieg ständig. Oft ist sein Angebot bereits nach drei Stunden ausverkauft. Jetzt will er eigentlich zusätzlich Strohschweine züchten, doch er hat ein gewaltiges Problem: Ende 2023 muss er aus seinem jetzigen Bauernhof ausziehen und er findet keinen neuen landwirtschaftlichen Betrieb - weder als Pächter, Mieter oder Käufer.

Für Hochlandrinderzucht Pflege-Beruf aufgegeben

Dass es so schwer wird, haben sich Stephan Hauer und seine Lebensgefährtin Sindy Lippert nicht vorgestellt. Sie betreiben einen Bauernhof mit 30 Hochlandrindern in Pottenstein/Pullendorf in der Fränkischen Schweiz. 2016 haben sie die Viehrasse für sich entdeckt. Es ist eine der ältesten Rassen von Hausrindern. Die Tiere gelten als robust und eignen sich für die ganzjährige Freilandhaltung. Seine Hochlandrinderzucht läuft so gut, dass Stephan Hauer seinen Job als Pflegekraft im Notfall- und OP-Bereich im September endgültig aufgegeben hat und sich nun ausschließlich den Tieren und dem Vertrieb des Fleisches widmet. Aus dem Hobby ist die Erfüllung eines Traums geworden und das mit einem 24/7-Vollzeitjob. Noch dazu arbeitet er im Vertrieb eines Herstellers für Tier- und Pflanzenernährung.

Erst in diesem Monat hat er mit Michael Fischer, einem befreundeten Landwirt vom Tauberhof bei Neudrossenfeld, angefangen, auch das Fleisch von Strohschweinen in seinem Online-Shop anzubieten. Schweine, die nicht auf Spaltenböden aufwachsen, sondern im Stall auf richtigem Stroh liegen und sich auch frei bewegen können. Mindestens ein Jahr wachsen sie so auf, bevor sie geschlachtet werden können. Das Fleisch und die Wurst von 80 Schweinen im Jahr kann Hauer von dort jetzt auf seiner Plattform zum Verkauf mit anbieten.

Fleisch aus der Region - das Geschäft wächst ständig

Dann kamen vom selben Bauern auch noch Freilandgänse und Enten für Martini und das Weihnachtsgeschäft dazu. Auch sie bewegen sich auf dem Bauernhof frei und haben sogar einen richtigen Teich. 100 Stück hat er auf Anhieb in der kurzen Zeit vermarktet. Wichtig ist für Hauer, nur Produkte regionaler Erzeuger anzubieten und auch bei der Schlachtung einen regionalen Metzger zu beauftragen. "Kurze Wege, gutes Fleisch", lautet sein Motto. Die Produkte verkauft er mittlerweile bundesweit, vom Bodensee bis nach Flensburg fragen die Kunden nach.

"Ich bin natürlich auf der Suche nach einem größeren Betrieb, weil es da eben durchaus auch noch möglich wäre, selbst Strohschweine zu halten. Das wäre eine Erweiterung des Geschäfts." Denn die Nachfrage nach Fleisch und Wurst von artgerecht gehaltenen einheimischen Tieren steigt in Deutschland. "Aufgrund der aktuellen Situation ist zwar die Nachfrage direkt im Umfeld etwas gesunken, aber bundesweit gab es überhaupt keinen Einbruch, im Gegenteil, sie ist sogar gestiegen", so Hauer.

Rinderleasing und Landwirtschafts-Blog

Darüber hinaus bietet Stephan Hauer auch Rinderleasing an. Interessenten können sich monatlich finanziell an der Aufzucht eines Hochlandrindes beteiligen, um nach drei Jahren dann das Fleisch und die Wurst des Rindes vom Schlachter küchenfertig zu bekommen. Mit seinen Produkten beliefert er einen heimischen Bioladen und ein Einkaufzentrum. Auch eine große Kette für Lebensmitteleinzelhändler hat schon bei ihm angefragt.

Daneben betreibt der Landwirt auch noch einen eigenen Blog und einen Stream zu landwirtschaftlichen Themen mit 11.000 Abonnenten. Stephan Hauer ist mittlerweile bekannt in der Branche.

Neuer Hof verzweifelt gesucht

Doch Landwirt Hauer hat ein ungelöstes Problem: Ende kommenden Jahres muss er aus seiner gepachteten Hofanlage raus. Der Besitzer hat andere Pläne mit dem Besitz. Erst hat Hauer nur im näheren Umkreis nach einem neuen Hof mit rund 30 bis 50 Hektar - je nach Bodenqualität - gefragt. Nichts. Entweder die Landwirte wollten nicht an Fremde übergeben oder noch im Bauernhof wohnen bleiben und nur die Ställe und das Land verpachten. Oft scheiterte es an der Größe. "Die Hauptprobleme sind zum einen, dass Höfe in einer Aufgabesituation meistens zerrissen werden", erklärt Lebensgefährtin Sindy. "Meist hat man eine schöne Hofstelle mit Stallungen und Gebäuden zum Wohnen, jedoch fehlt die Fläche, um die Tiere zu bewirtschaften. Oft jedoch traut man uns beiden das nicht zu, weil wir ungelernte Landwirte sind. Und das, obwohl wir uns viel Knowhow angeeignet haben."

Seine Suche hat er erst auf das nähere Umfeld beschränkt, dann auf Oberfranken, später auch auf ganz Bayern ausgeweitet. Immer wieder nur Absagen. Jetzt sucht Stephan Hauer sogar schon deutschlandweit. "Wir machen uns permanent Gedanken über die Zukunft", erzählt Sindy Lippert. "Zudem ist es natürlich ein Herzensprojekt von Stephan. Da steckt viel Leidenschaft, viel Entbehrungen in den letzten Jahren und viel Energie drin. Aber wir geben nicht auf."

Findet die kleine Familie mit dem dreijährigen Sohn nichts, dann müssen sie ab Mitte nächsten Jahres die Zucht aufgeben, die Tiere verkaufen.

Nachfolge in Landwirtschaftsbetrieben oft ungeklärt

Eine Studie im Auftrag des bayerischen Landwirtschaftsministeriums zeigt auf, dass für mehr als 80 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe mit noch ungeklärter Hofnachfolge eine Übergabe außerhalb der Familie nicht in Frage kommt. Unter Aufgabe verstehen die Befragten auch Verpachtungen. Der Anteil an geplanten oder durchgeführten Hofübergaben an Personen außerhalb der Familie oder außerfamiliäre Adoptionen liegt bei unter zwei Prozent. Die Studie wurde im Jahr 2020 erstellt. Insgesamt nahmen 2.221 landwirtschaftliche Betriebe in Bayern daran teil. Dabei zeigte sich, dass bei Haupterwerbsbetrieben zu 29 Prozent und bei den Nebenerwerbsbetrieben lediglich zu 19 Prozent die Hofnachfolge überhaupt geklärt ist.

Immer mehr Nutztierhalter geben auf

Auch die Zahl der Nutztierhalter geht weiter zurück. Aus dem neuesten Agrarbericht des bayerischen Landwirtschaftsministeriums ist zu erkennen, dass immer mehr der 103.000 landwirtschaftlichen Betriebe im Freistaat aufgeben. Bei den für Bayern wichtigen mittelgroßen Betrieben (20 bis 50 Hektar) ist ein Rückgang von 2,4 Prozent pro Jahr zu verzeichnen. Nach Angaben des Ministeriums ging die Zahl der Milchviehhalter zuletzt um 4,4 Prozent, die der Mastschweine-Halter um acht Prozent und die der Zuchtsauen-Halter sogar im Schnitt um 8,7 Prozent pro Jahr zurück.