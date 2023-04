Baudenkmäler dürfen wieder beleuchtet werden

Als im Sommer 2022 die "Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung" der Bundesregierung in Kraft trat, war es in einigen bayerischen Städten und Kommunen schon längst dunkel. Laut des Beschlusses durften unter anderem keine öffentlichen Gebäude und Denkmäler mehr beleuchtet werden. Viele Orte aber hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eigene Energiesparmaßnahmen getroffen und die Lichter schon mehrere Wochen vorher ausgeschaltet. Seit Samstag ist die Verordnung nun außer Kraft.

In Nürnberg, München und Augsburg wird es wieder heller

Die Stadt Nürnberg schaltet ab Montag wieder die Beleuchtung von historischen Gebäuden, Denkmälern und Fassaden bis 23 Uhr ein. Das betrifft unter anderem die Lorenz- und Sebalduskirche, das Albrecht-Dürer-Denkmal, das Rathaus, den Splittertorturm und die Stadtmauer. Laut eigenen Angaben hat die Stadt durch die Verordnung von Juni 2022 bis Dezember rund 60.000 Kilowattstunden Strom eingespart – das entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von 20 Zwei-Personen-Haushalten.

Auch in München werden seit Samstag nach und nach "alle Anstrahlungen der Kirchen, historischen Gebäude, Brücken, Brunnen und meisten Denkmäler in der Zuständigkeit des Baureferats" aktiviert, wie es heißt. Die genaue Einsparung werde derzeit ermittelt.

Die Stadt Augsburg hat ebenfalls mitgeteilt, ab Montag wieder historische Gebäude bis 22 Uhr anzustrahlen. "Zwar ist es ratsam, sparsam mit Energie umzugehen", so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) in einer Mitteilung. "Aber wir haben jetzt auch wieder Spielräume, die wir nutzen können – allerdings mit Augenmaß." Sieben Prozent Strom seien zwischen Juni und Dezember 2022 durch öffentliche und private Haushalte sowie Unternehmen eingespart worden.

Ähnlich handhaben es zahlreiche andere Städte in Bayern. Aber nicht alle schalten die Lichter wieder ein.

Regensburg und Ansbach wollen Lichter weiterhin auslassen

Die Stadt Regensburg etwa hat entschieden, die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern vorerst freiwillig weiterhin auszusetzen. Man habe sich das "ehrgeizige Ziel" gesetzt, bis 2030 die Treibhausgasemission um 60 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken, heißt es auf BR-Anfrage. Das sei Teil des "Green Deal Regensburg", der noch vor dem Ukraine-Krieg beschlossen wurde.

Auch in Ansbach will man vorerst an der Beleuchtungsreduktion festhalten. Gleiches gilt für Bayreuth. Dort hatte man allerdings nicht komplett auf die Außenbeleuchtung von Denkmälern und Gebäuden verzichtet, sondern im Rahmen der Bundesverordnung die Beleuchtungsdauer um eine Stunde verkürzt.