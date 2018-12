Bauchschuss in Erlenbach: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Der 28-Jährige gilt nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter als dringend tatverdächtig, das 41-jährige Opfer mit einem Bauchschuss schwer verletzt zu haben. Auch unerlaubter Waffenbesitz steht im Raum.

Tatverdächtiger stellte sich selbst

Der Verdächtige war am Mittwochabend mit seinem Anwalt bei der Polizei in Aschaffenburg erschienen, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung. Dabei habe er den Ermittlern auch das Versteck der Waffe mitgeteilt.

Der Revolver konnte anschließend in einem Waldstück bei Erlenbach sichergestellt werden. Der mutmaßliche Täter ist polizeibekannt. Er war in der letzten Zeit unter anderem durch Körperverletzungsdelikte auffällig geworden. Nach Angaben der Polizei hat er keinen eigenen Wohnsitz und hat sich rund um die Tat im Haus bei seinen Eltern aufgehalten. Nach dem Schützen war schon am Tatabend mit einem Großaufgebot gefahndet worden.

Opfer und Täter wohnten in demselben Haus

Die Familie des mutmaßlichen Täters soll mit dem Opfer bekannt sein, beide wohnten offenbar im selben Haus. Sie sollen vor der Schussabgabe - entgegen anders lautenden Medienberichten - nicht miteinander gefeiert haben. Der Vater des Täters und das Opfer sollen in den letzten Tagen häufiger gestritten haben. Das hat BR24 aus dem Wohnumfeld erfahren. Der angeschossene Mann wird im Krankenhaus behandelt.