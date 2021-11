Bauboom: Wie das Land mit Neubaugebieten zur Stadt wird

Widerstand gegen Neubaugebiet

Deswegen platzen ländlich geprägte Orte wie Plattling aus allen Nähten. Zwei weitere Neubaugebiete sind schon in Planung, eins davon am Rande des Naturschutzgebietes der Isarauen. Dagegen regt sich jetzt aber Widerstand, vor allem von betroffenen Anwohnern wie Gaby Götz. Sie hat schon einen Brief an den Stadtrat geschrieben und will, dass die letzten Wiesen vor den Häusern unbebaut bleiben, um gegen Flächenfraß vorzugehen.