Bauboom: Langes Warten auf Stromanschluss

Michael Braunhofer möchte gerne mit seiner Familie in sein neues Haus in Olching einziehen. Es ist bis auf einige Kleinigkeiten längst bezugsfertig. Nur ein entscheidendes Detail fehlt: Der Stromanschluss. Im Februar 2021 hatte er diesen bei der Bayernwerk Netz beantragt. Ende Dezember, also ein knappes Jahr später, nahm der Netzbetreiber dann Kontakt mit ihm auf. "Da habe ich dann erfahren, dass der Antrag nicht weiterbearbeitet wurde, weil die ausführenden Firmen seit Monaten einen Annahmestopp verhängt haben. Jetzt müsse der Stau an Aufträgen erst abgearbeitet werden und ich soll dann erst im September 2022 drankommen."

So wie Braunhofer geht es im Moment vielen Bauherren von Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien. Zahlreiche Netzbetreiber, die vor allem in Ballungsgebieten zuständig sind, machen aus den langen Wartezeiten für Stromanschlüsse keinen Hehl. So ist auf der Homepage der Stadtwerke München beispielsweise zu lesen: "Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke München kann die Ausführungsplanung neuer Netzanschlüsse nicht früher als 6 Monate nach Eingang des unterzeichneten Vertrages erfolgen." Doch warum dauern diese Verfahren so lange?

Monopolstellung der Grundversorger

Der Anschluss von Gebäuden ans Stromnetz ist Teil der Grundversorgung. Das heißt, die zuständigen Netzbetreiber sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Energielieferung sicherzustellen. Dabei haben die Kunden keine Wahl, welcher Anbieter die sogenannten "letzten Meter" zwischen dem Stromverteilerkasten an der Straße bis ins eigene Haus verlegt. Vielmehr vergeben die Gemeinden Konzessionen an jeweils einen Anbieter für ein ganz bestimmtes Gebiet. Das hat den Vorteil, dass sichergestellt ist, dass auch abgelegene Immobilien ans Netz angeschlossen werden müssen, selbst wenn das für den Betreiber nicht wirtschaftlich ist. Der Nachteil ist, dass es dadurch keinen Wettbewerb gibt.

Bauherren hängen in der Luft

Andreas May vom Bauherren-Schutzbund e.V. kennt die Probleme mit den Verzögerungen der Stromanschlüsse seit Jahren: "Es ist für private Bauherren tatsächlich schwierig, während des Verfahrens an Informationen ranzukommen. Die Versorger haben meist eine Service-Nummer geschaltet, es gibt kaum persönliche Ansprechpartner. Gründe für die Verzögerungen erfahren die Kunden nicht. Und dann kann man keine verlässliche Zeitschiene für die Ausführungen festlegen. Den Bauherren bleibt nichts anders übrig als zu warten und zu hoffen."

May sieht die Grundversorger in der Pflicht, hier auf der Planungsseite personell aufzustocken. Die Grabungsarbeiten, das Verlegen des Stromkabels und das Anschließen müssten selbstverständlich fachgerecht ausgeführt werden, die Aufgabe erfordere aber keine besonderen Spezialkenntnisse. "Wir bauen in neun Monaten ein Haus. Aber wir schaffen es nicht, in neun Monaten ein einziges Kabel zu verlegen", so May.

Zwei Jahre Wartezeit und kein Ende in Sicht

Auch das Firmengebäude von Markus Fischbach in Gilching ist fertiggestellt. Und zwar seit April 2021. Längst sind er und andere Firmen eingezogen. Doch das Gebäude lässt sich bis heute nicht ordnungsgemäß abschließen, weil das oberirdische Kabel des Baustroms durch eine angelehnte Stahltür irgendwie in den Verteilerraum geführt werden muss. Ein ordnungsgemäßer Anschluss ans Stromnetz fehlt. Und das, obwohl der Antrag bereits vor zwei Jahren gestellt wurde. "Der Netzbetreiber hat zu uns gesagt, dass der Antrag nicht eingegangen ist. Dann haben wir das per Einschreiben nochmal alles geschickt. Und dann hieß es, der Antrag sei verschwunden. Jetzt, nach zwei Jahren, sollen wir endlich mal erfahren, wann das Kabel verlegt wird. Wir hängen total in der Luft."