vor 13 Minuten

Baubeginn für neuen Interims-Busbahnhof in Regensburg

In Regensburg entsteht ein Interims-Busbahnhof. Hier sollen in den kommenden Jahren alle Stadt- und Regionalbuslinien an- und abfahren. Die Übergangslösung bleibt so lange in Betrieb, bis der neue Zentrale Omnibusbahnhof für Regensburg gebaut ist.