18.09.2018, 04:04 Uhr

Baubeginn für weltweit größte Stromtankstelle in Zusmarshausen

In dem kleinen Ort rund 25 Kilometer westlich von Augsburg soll etwas entstehen, das es in dem geplanten Ausmaß nirgendwo sonst gibt, nämlich die "größte Stromtankstelle der Welt." Am Montag war der offizielle Baubeginn.