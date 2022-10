Bauarbeiter in Nymphenburg geht mit Messer auf Kollegen los

Mehrere Bauarbeiter sind am Samstagvormittag in München-Nymphenburg in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren die Männer in einem Supermarkt, um sich Frühstück zu kaufen. Im Anschluss daran sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Bauarbeitern gekommen. Ein Mann soll mit einem Messer auf zwei weitere eingestochen haben.

Opfer schwer verletzt

Eines der Opfer wurde schwerstverletzt, das zweite schwer, so ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage. Der Täter konnte vor Ort festgenommen werden. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. Jetzt ermittelt die Mordkommission.