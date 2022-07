Bauarbeiter in München von Stahlstrebe getroffen

Baustellenunfall im Münchner Stadtteil Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: Am Samstagvormittag ist ein Bauarbeiter bei Ausschalungsarbeiten schwer verletzt worden. Nach Angaben der Branddirektion hatte sich gegen 10 Uhr in einem Untergeschoss eine Stahlstrebe gelöst und den 50-Jährigen am Rücken getroffen.

Unfallhergang noch unklar

Die Rettung des Mannes gestaltete sich schwierig, weil der Verdacht einer Rücken- und Beckenverletzung bestand und sich in dem Rohbau noch kein geeignetes Treppenhaus befindet. In einer Vakuummatratze und einer Schleifkorbtrage haben die Rettungskräfte den Schwerverletzten schließlich mit Hilfe eines Baukrans an die Oberfläche gehoben und ins Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.